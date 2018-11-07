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ريال مدريد يُصوب أنظاره نحو مدرب جديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم يستقر ريال مدريد حتى الآن، على المدرب الجديد الذي سيقود النادي، خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة جولين لوبيتيجي من تدريب الفريق، وتعيين سانتياجو سولاري بشكل مؤقت.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن البرتغالي ليوناردو جارديم يعد من الأسماء المرشحة لقيادة ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.


وسيخوض سولاري، مباراته الثالثة مع ريال مدريد، اليوم الأربعاء أمام فيكتوريا بلزن، علمًا بأن الملكي أمامه فرصة حتى 24 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، لتعيين المدرب بشكل رسمي للفريق، وفقًا لقوانين الاتحاد الإسباني.


ووفقًا لما ذكرته شبكة ESPN، نقلًا عن مصدر مقرب من ليوناردو جارديم، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حول اهتمامه بشكل جاد للتعاقد مع المدرب البرتغالي.


وأقيل جارديم، من تدريب موناكو مؤخرًا بسبب تدهور النتائج، لكنه استطاع أن يصعد بموناكو إلى قمة فرنسا في السنوات الماضية وحقق معه لقب الدوري المحلي، وقاده لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


وساهم جارديم في تطوير مواهب كبيرة في موناكو، أمثال كيليان مبابي وفابينيو وبرناردو سيلفا وبنجامين ميندي، قبل رحيلهم عن الفريق الفرنسي.


وتشير التقارير إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، كان الهدف الأول لريال مدريد، لكن مدرب السبيرز رفض الانضمام للملكي في الوقت الحالي




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