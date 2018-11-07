عجوز, أميركية, صوتت, لأول, مرة, بحياتها.., فكانت, الأخيرة,

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ذكر موقع "New York Post" أن المنزل الذي قضى فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طفولته...
كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن سبب عدم تعرض الطيور للصعق كهربائيا عند وقوفها...
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية زواج شديدة الغرابة، انتهت بالطلاق بعد عقد...
أجهز عداء أمريكي على أسد جبل يافع خنقا، عندما هاجمه فجأة في محمية طبيعية في ولاية...
أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق ميزة "إلغاء الإرسال" (unsend)، التي طال انتظارها، ما يمنح...
استعرضت قناة "limo jet" على يوتيوب شريط فيديو يظهر تحويل طائرة ركاب صغيرة إلى سيارة...
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ذكرت قناة "ice universe" المهتمة بشؤون التقنية أن شركة سامسونغ تطوّر أول هواتفها...
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