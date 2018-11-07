الكشف, عن, جنس, مولود, فهرية, أفجين, وبوراك, أوزجيفيت,

بعد أن تأكد خبر حمل الممثلة التركية ​فهرية أفجين​ من زوجها الممثل التركي ​بوراك أوزجيفيت​.

كشف هاكان أورال، صديق مقرّب من بوراك لأحد المواقع الإخبارية التركية أنّ الثنائي ينتظران مولود ذكر دون معرفة الإسم الذي سيختاراه له.وكان عبّر الثنائي عن سعادتهما الكبيرة، بسبب انتظارهما طفلهما الأوّل، وكانت أفجان قد تحدّثتْ عن شعورهما لأحد الصحافيين مؤخرًا، قائلة، إنهما متحمّسان وفرحان جدًا، وأنّها لا تستطيع وصف شعورها قائلة "هو إحساس جميل لا يمكن وصفه.وعن الوحام، وفيما إذا كانت تتضايق من بعض المأكولات، والروائح، قالت أفجان، إنّه بالطبع تشعر ببعض الضيق، إلّا أنّ كل شيء يسير بشكل طبيعيّ، وأضافتْ أنّها لا تطلب أيّ توصية من أيّ أحد، ولم تلجأ لقراءة أيّ كتاب عن الحمل.