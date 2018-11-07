تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 08:55:53 لبنان: "نجينا بأعجوبة" من كارثة انسانية |  2018-12-27 08:55:15 دمشق: العدوان الإسرائيلي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة السورية والحرب الإرهابية |  2018-12-27 08:51:12 بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة |  2018-12-27 08:49:59 ترامب يسافر بطائرة مطفأة الأضواء و"حزين" لدخول العراق سرا |  2018-12-27 08:45:07 الناصرة - اغلاق مفرق البيج في الناصرة بعد ان غمرته مياه الامطار والشرطة تنظم حركة السير من الاتجاهين |  2018-12-27 06:29:41 منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة |  2018-12-27 06:22:37 صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان |  2018-12-26 23:42:51 ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة |  2018-12-26 23:41:15 صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل |  2018-12-26 22:35:32 عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد |  2018-12-26 23:33:53 القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته |  2018-12-26 23:32:53 تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار |  2018-12-26 20:00:13 القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها |  2018-12-26 20:50:11 اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم |  2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الكشف عن جنس مولود فهرية أفجين وبوراك أوزجيفيت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أن تأكد خبر حمل الممثلة التركية ​فهرية أفجين​ من زوجها الممثل التركي ​بوراك أوزجيفيت​.



كشف هاكان أورال، صديق مقرّب من بوراك لأحد المواقع الإخبارية التركية أنّ الثنائي ينتظران مولود ذكر دون معرفة الإسم الذي سيختاراه له.


وكان عبّر الثنائي عن سعادتهما الكبيرة، بسبب انتظارهما طفلهما الأوّل، وكانت أفجان قد تحدّثتْ عن شعورهما لأحد الصحافيين مؤخرًا، قائلة، إنهما متحمّسان وفرحان جدًا، وأنّها لا تستطيع وصف شعورها قائلة "هو إحساس جميل لا يمكن وصفه.


وعن الوحام، وفيما إذا كانت تتضايق من بعض المأكولات، والروائح، قالت أفجان، إنّه بالطبع تشعر ببعض الضيق، إلّا أنّ كل شيء يسير بشكل طبيعيّ، وأضافتْ أنّها لا تطلب أيّ توصية من أيّ أحد، ولم تلجأ لقراءة أيّ كتاب عن الحمل.




كلمات متعلقة

الكشف, عن, جنس, مولود, فهرية, أفجين, وبوراك, أوزجيفيت,

تابعونــا

رانيا يوسف تحتفل بالكريسماس مع ابنتيها رانيا يوسف تحتفل بالكريسماس مع ابنتيها 2018-12-27 | 09:13:33

احتفلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بالكريسماس مع ابنتيها، ونشرت صور من الاحتفال...

درة تفجر مفاجأة عن فساتينها ومجوهراتها باهظة الثمن درة تفجر مفاجأة عن فساتينها ومجوهراتها باهظة الثمن 2018-12-26 | 15:55:53

دائما ما تخطف الفنانة التونسية درة الأنظار بإطلالاتها الأنيقة، التي تصبح حديث...

مايا دياب مع ابنتها وشجرة الميلاد! مايا دياب مع ابنتها وشجرة الميلاد! 2018-12-26 | 15:00:44

احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بأعياد الميلاد المجيدة مع ابنتها “كاى” داخل...

الفنانة المصرية بشرى تشن أعنف هجوم على محمد رمضان الفنانة المصرية بشرى تشن أعنف هجوم على محمد رمضان 2018-12-26 | 13:55:40

شنت الفنانة المصرية بشرى هجوماً كبيراً على الممثل المصري ​محمد رمضان​ من خلال...

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصورة عائلية نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصورة عائلية 2018-12-26 | 12:50:27

احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم،...

زوجة عاصي الحلاني ترقص بعفوية مع عاملات منزلها بعيد الميلاد زوجة عاصي الحلاني ترقص بعفوية مع عاملات منزلها بعيد الميلاد 2018-12-26 | 11:45:31

لاقى فيديو نشرته زوجة الفنان ​عاصي الحلاني​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع...

“روحي امسكيلك شي عكاز”.. “لطشة” هيفا وهبي لمن ؟ “روحي امسكيلك شي عكاز”.. “لطشة” هيفا وهبي لمن ؟ 2018-12-26 | 10:40:16

شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ في الآونة الأخيرة متابعيها رسالة جديدة جاءت...

الظهور الاول لوجه ابنة رامي عياش.. فهل تشبهه؟ الظهور الاول لوجه ابنة رامي عياش.. فهل تشبهه؟ 2018-12-26 | 09:31:53

في عيد الميلاد المجيد أطلت إيانا إبنة الفنان ​رامي عياش​ ومصممة الأزياء ​داليدا...

عمرو دياب و"مارشميلو" يحققان رقما قياسيا! عمرو دياب و"مارشميلو" يحققان رقما قياسيا! 2018-12-25 | 07:44:44

أعلنت إدارة تطبيق "أنغامي" أن الأغنية الثنائية لعمرو دياب و"مارشميلو" التي حملت...

رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بالكشف عن ساقيها رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بالكشف عن ساقيها 2018-12-24 | 20:23:47

خضعت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ إلى جلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طمرة شجار طلاب ثانوية رحلة استجمام اصابة منتجع مسدسان بندقيتان سلاح ذخيرة كفر قرع بيت تفتيش شرطة اعتقال شاب مشتبه طعن فتى قاصر سنان ابو فسوطة شرطي حرس حدود نهاريا رئيس الوزراء الفرنسي يزور البطريرك فؤاد طوال القدس ينتقد التدخل العسكري الفرنسي سوريا المبادرة الفرنسية سلاح الجلوتين صنع ورشة خالية معجنات نساء باقة الغربية عملية السيلياك4 قتلى حوادث الطرق اليوم الثلاثاء مصرع شوارع البلاد شابين الهزيل مدينة رهط جبير بشناق الجديدة اللاعبان محمد عيشان شفاعمرو تهديدات بالقتل طلاب نتانيا عملية طعن شرطي حرس حدود القدس البلدة القديمة اطلاق النار على شاب فلسطيني مخدرات مطار بن غوريون اعتقال مشتبهين محاولة تهريب شرطة يافا اصابة امرأة أبو سراري عربية تعرضت للطعن خطيرة مستشفى شرطة اسعاف تحقيق هدى كحيل شقيق المشتبه مصرع رضيع اصابة شاب احدى القرى البدوية في الجنوب النقب رمات حوفيف وادي النعيم تمديد اعتقال شابين يافة تنفيذ عملية طهن مجدال هعيمك سكين اعمال مشينة قاصر جسر الزرقاء مشتبه شاب تمديد اعتقال شرطة محكمة منطقة مصرع يوسف صباح اطلاق نار شاب قرية الجديدة المكر قتيل شرطة اسعاف مصرع شخص رجل اصابة شاب حادث طرق ذاتي مفرق هار دوف شفاعمرو زكريا سواعد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com