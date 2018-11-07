اختفاء, أثار, الفتاة, سمية, غدير, (15, عاما), من, بئر, المكسور,

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تظاهر العشرات من اهالي ام الفحم ظهر اليوم السبت ضد العنف والجريمة ، مطالبين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق بشبهة...
ستقوم عائلة صفوري في طرعان بعد قليل بهدم منزلها بايديها, ذلك بعد ان ضاق بها الحال...
قال مسؤول قضائي كبير إن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت تبنى توصية...
بعد استنفاذ المسار القضائي في قضية منزل عائلة صفوري، ورفض التماس العائلة ضد هدم...
كشفت مصادر في حركة حماس عن محاولات واتصالات غير مباشرة تقودها حكومة الاحتلال...
وجهت الشرطة الأسترالية السبت لرجل في العشرين من عمره تهمة اغتصاب وقتل الطالبة ...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"وفاة أمرأه وتخليص شخص...
يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل...
قام السفير البريطاني ديفيد كويري ترافقه مساعدته للشؤون العربية سمر حويله بزيارة...