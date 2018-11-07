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اختفاء أثار الفتاة سمية غدير (15 عاما) من بئر المكسور



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق






ناشدت الشرطة صباح اليوم الاربعاء المواطنين المساعدة في اعمال البحث عن الفتاة سمية غدير (15 عاما) من بئر المكسور والتي اختفت اثارها منذ يوم 15-10-2018 حينما خرجت من بيتها وفقد الاتصال بها .


وتوجهت الشرطة الى المواطنين بالاتصال الى الشرطة في حال توفرت لديهم اي معلومات عن الشابة المفقودة.




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