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مصرع مسن وطفلة وإصابة 4 آخرين بحادث سير في نابلس



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي المواطن عز الدين زكريا ابراهيم عاشور (77 عاما) وحفيدته الطفلة سوار نسيم عزالدين عاشور (4 سنوات) من سكان مدينة نابلس مصرعهما وأصيب 4 آخرين في حادث سير وقع، صباح اليوم الأربعاء، في منطقة راس العين بالمدينة.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة محافظة نابلس يفيد بوقوع حادث سير في منطقة رأس العين، وعلى الفور تم توجيه مركبات الإسعاف للمكان وخبراء الحوادث في شرطة المرور وعند وصولهم تبين وجود 6 إصابات من بينهما ثلاثة وصفت بالخطيرة وبعد وصولهم للمشفى بلحظات أعلن الأطباء عن وفاة اثنين منهما ووصفت اصابة منهما بالخطيرة والباقي بالمتوسطة.


وأضاف ارزيقات بأن خبراء الحوادث باشروا بالتحقيق وتم التحفظ على السائق لحين استكمال الإجراءات وإحالته للنيابة العامة.




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