بئر, المكسور:, رئيس, المجلس, الجديد،, خالد, حجيرات, يلتقي, بوزير, المالية،, كحلون‎,

قبل استلامه ادارة المجلس المحلي في قريته بئر المكسور المكمان التقى رئيس المجلس الفائز بالانتخابات الاخيرة خالد حجيرات أمس الأول، الاثنين وزير المالية، موشيه كحلون في وزارته بالقدس.

الوزير هنأ الرئيس الجديد واكد له استعداده التام للدعم وتحويل الميزانيات.حجيرات شرح بإسهاب امام الوزير قضايا التطوير الحارقة التي تحتاجها قريته وعلى راسها توسعة الاراضي المرتبطة مع دائرة اراضي اسرائيل من اجل انجاز مشروع الاسكان المرتبط باحتياجات الازواج الشابة والتسريع بالمصادقة على الخرائط التفصيلية من اجل انشاء مناطق صناعية وتجارية ضرورية لأهل البلد.الوزير وعد بالتنسيق مع رئيس المجلس ربط عشرات البيوت بالكهرباء بعد اقرار الخارطة التفصيلية للقرية بأسرع مده.رئيس المجلس المنتخب خالد حجيرات اكد انه ستكون جلسة عمل قادمه قريبه مع الوزير كحلون ليس قبل اعداد كل تفاصيل الاحتياجات للبلد بشكل مهني ومدروس مع طواقم مختصه كل في مجاله وبإشراف ومتابعه منه.