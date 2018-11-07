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الناصرة في المرتبة ال-17 من حيث عدد مصابي حوادث طرق‎



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بمناسبة أسبوع السلامة في الطرق أجريت في جمعية أور ياروك دراسة فحصية تكشف النقاب عن قائمة المدن الحمراء الخطرة. 

ففي إطار تحليل المعطيات فُحِص عدد المصابين في حوادث طرق في كل مدينة ذات أكثر من 50 ألف ساكن في إسرائيل بالإستناد إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية، من ضمن كل ألف ساكن. حيث تم تحليل المعطيات التي تخص فترة السنوات الخمس (2018-2014) من أجل دراسة التوجهات خلال السنوات والإشارة إلى مدن يلزم فيها رؤساء البلديات وضع السلامة في الطرق في رأس سلم الأولويات. ملاحظة: تخص معطيات سنة 2018 الفترة الممتدة حتى شهر أيلول. 
 
ويشير تحليل المعطيات إلى أن الناصرة تكون المدينة المحتلة للمرتبة ال-17 في البلاد من ناحية خطر الإصابة في حوادث طرق.


حيث يصاب في الناصرة كل سنة في المتوسط 1.57 أشخاص في حوادث طرق من ضمن كل ألف ساكن. وقد أصيب في المدينة في السنوات الخمس الأخيرة 118 شخصا في المتوسط سنويا. ومن بداية سنة 2018 حتى شهر أيلول أصيب في الناصرة  68 شخصا في حوادث طرق، ومن ضمنهم أصيب ثلاثة بجروح بالغة.     
 
تحتل أم الفحم المرتبة ال-23 فيصاب فيها كل سنة في المتوسط 1.31 أشخاص في حوادث طرق من ضمن كل ألف ساكن. وقد أصيب في المدينة في السنوات الخمس الأخيرة 349 شخصا، 69 شخصا في المتوسط سنويا. ومن بداية سنة 2018 حتى شهر أيلول أصيب في أم الفحم 42 شخصا في حوادث طرق، ومن ضمنهم أصيب ثلاثة بجروح بالغة.     
 
تحتل رهط المرتبة ال-32 فيصاب فيها كل سنة في المتوسط 0.34 أشخاص في حوادث طرق من ضمن كل ألف ساكن. وقد أصيب في المدينة في السنوات الخمس الأخيرة 109 أشخاص، 21 شخصا في المتوسط سنويا. ومن بداية سنة 2018 حتى شهر أيلول أصيب في رهط 18 شخصا في حوادث طرق، ومن ضمنهم قُتِل اثنان وأصيب سبعة بجروح بالغة.  




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- محمد

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