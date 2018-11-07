جمهور, كارول, سماحة, يحتفل, ب, 2, مليون, مشاهدة, لمبروك, لقلبي,

تخطت نسبة مشاهدة فيديو كليب الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ لأغنيتها الجديدة مبروك لقلبي الـ 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب. الأمر الّذي دفع بجمهور سماحة إلى تداول هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مباركين لفنانتهم على النجاح الّذي حققته من خلال هذه الأغنية.

أغنية "مبروك لقلبي" من كلمات وألحان ​سليم عساف​ وتوزيع ​بلال الزين​، أما الكليب فهو من إخراج المخرج اللبناني جيل الغبري.وتطل كارول في الكليب بلوك جديد، حيث تعتمد في إطلالتها على الشعر القصير، ما يبعث روح التجدد الذي تعتمده حالياً.