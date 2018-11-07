تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-27 13:20:28 ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس مجلس دير الاسد أحمد ذباح |  2019-01-27 12:47:20 اعتقال مشتبه بحوزته سكين شرقي القدس |  2019-01-27 12:44:56 حيفا: "الجبهة" تحصّل إنجازات ضمن ميزانية بلدية حيفا للعام 2019 |  2019-01-27 12:22:01 لائحة اتهام ضد شابين من كفرقاسم والطيرة بقتل المرحوم رفعت ذياب من طولكرم |  2019-01-27 12:00:48 منح بنك إسرائيل جائزة دولية على تميّزه في إدارة نظام العملة |  2019-01-27 11:46:17 فيديو وصور - اعتقال 15 مشتبهاُ من الشمال بابتزاز مقاولين ومزارعين |  2019-01-27 11:12:12 27 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجارين في كنيسة جنوبي الفلبين |  2019-01-27 10:39:32 هذه المسكنات المعروفة تزيد فرص النجاة من السرطان |  2019-01-27 10:31:19 أحمد السقا يحرج أمير كرارة على الهواء |  2019-01-27 10:29:02 برشلونة لا يمانع رحيل نجمه لآرسنال |  2019-01-27 10:17:30 إسرائيل وبّخَت السفيرة الإيرلندية |  2019-01-27 10:13:22 وفد الكلية الأكاديمية العربية برئاسة المحامي زكي كمال يقدم التعازي لعائلة المرحومة آية مصاروة في باقة الغربية |  2019-01-27 09:30:50 الشرطة تواصل التحقيق في ظروف مقتل فلسطيني من قرية المغير |  2019-01-27 09:26:54 هبوعيل ام الفحم يفوز على النادي الرياضي الطيرة بهدف قاتل ويحافظ على الصداراة‎ |  2019-01-27 09:20:54 احياء يوم الذكرى العالمي للهولوكوست |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جريزمان لا يستبعد خطف الصدارة من دورتموند



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، إنه كان من الضروري، رد الاعتبار والثأر من الخسارة برباعية نظيفة، خارج الديار، على يد بوروسيا دورتموند.



وتمكن أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء، في الانتصار بهدفين دون رد، على ضيفه دورتموند، في رابع جولات دور المجموعات بدوري الأبطال، بعدما خسر في الجولة الماضية برباعية نظيفة على ملعب سيجنال إيدونا بارك.


وأضاف جريزمان، في تصريحات عقب اللقاء "كان من الضروري الفوز، لأننا تلقينا ضربة قاسية هناك وكانت لدينا رغبة لمواجهتهم من جديد".


وحول حظوظ أتلتيكو مدريد في التأهل كمتصدر للمجموعة الأولى، وهو أمر لا يعتمد على الأتلتي، لأن بوروسيا يتفوق بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة، أضاف جريزمان "كل شيء يمكن أن يحدث".


وتابع "كل شيء وارد في كرة القدم، سواء التأهل للدور التالي أو الخروج من البطولة، يجب الاستمرار في العمل كما نفعل وبعدها سنرى".


وأعرب أنطوان جريزمان عن سعادته بتسجيله في مباراته الخمسين بدوري أبطال أوروبا.


وقال "أحب التشامبيونزليج. إنها مباريات جميلة تكون مليئة بالحماس والشغف".


ويتصدر بوروسيا دورتموند، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن الوصيف أتلتيكو مدريد، أما كلوب بروج يأتي ثالثًا برصيد 4 نقاط، فيما يقبع موناكو في ذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة




كلمات متعلقة

جريزمان, لا, يستبعد, خطف, الصدارة, من, دورتموند,

تابعونــا

برشلونة لا يمانع رحيل نجمه لآرسنال برشلونة لا يمانع رحيل نجمه لآرسنال 2019-01-27 | 10:29:02

قال تقرير صحفي، اليوم الأحد، إن آرسنال الإنجليزي، يمتلك فرصة استعارة نجم...

يوفنتوس يتأهب لخطف نجم ريال مدريد مقابل 60 مليونًا يوفنتوس يتأهب لخطف نجم ريال مدريد مقابل 60 مليونًا 2019-01-26 | 23:40:56

كشفت تقرير صحفي، عن تأهب يوفنتوس لضم نجم ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، بعدما...

فالفيردي يرفض التصرف على طريقة جوارديولا وتوخيل فالفيردي يرفض التصرف على طريقة جوارديولا وتوخيل 2019-01-26 | 17:39:32

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، سبب عدم حديثه مع اللاعب فرينكي دي...

يوفنتوس يخشى مصير سان جيرمان يوفنتوس يخشى مصير سان جيرمان 2019-01-26 | 12:04:00

يسعى يوفنتوس الإيطالي بقوة لضم الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمسترام،...

بوادر أزمة تقرب هازارد من ريال مدريد بوادر أزمة تقرب هازارد من ريال مدريد 2019-01-26 | 08:18:58

يُتوقع أن يشهد الميركاتو الصيفي المقبل سخونة كبيرة، حيث يتطلع العديد من كبار...

رونالدو تسبب بكسر انفها.. فاشترطت قبوله دعوة للعشاء رونالدو تسبب بكسر انفها.. فاشترطت قبوله دعوة للعشاء 2019-01-25 | 10:35:59

شهدت مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا الأخيرة في الدوري الإيطالي، تسبب النجم...

تشلسي يلحق بركب مان سيتي لنهائي كأس الرابطة تشلسي يلحق بركب مان سيتي لنهائي كأس الرابطة 2019-01-25 | 08:47:26

لحق تشلسي بماشستر سيتي إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية...

برشلونة يقتنص "الموهبة الهولندية" برشلونة يقتنص "الموهبة الهولندية" 2019-01-24 | 16:40:48

نجح نادي برشلونة الإسباني في اقتناص نجم أياكس أمستردام الواعد، فرنكي دي يونغ، بعد...

شخصية نيمار تُبعده عن ريال مدريد شخصية نيمار تُبعده عن ريال مدريد 2019-01-24 | 14:20:38

تربط بعض التقارير، البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى ريال...

البرتغال قد توجه صفعة لرونالدو.. وتجرده من أوسمة الشرف البرتغال قد توجه صفعة لرونالدو.. وتجرده من أوسمة الشرف 2019-01-24 | 13:20:09

ذكرت تقارير صحفية أن البرتغال قد توجه صفعة قوية لنجمها كريستيانو رونالدو، وتسحب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الطيبة حريق مدرسة الزهراء تعليق الدراسة ضراب ابتدئية تماس كهربائي عميل شرطي سري يوقع عشرات المشتبهين لا فاميليا ملاعب كرة القدم عنف متفجرات اعمال ام الفحم اعتقال شبان القاء حجارة زجاجات حارقة الشرطة حملة مواجهات مشتبهون كيلو غرام لحوم الدجاج مدينة طمرة اتلاف وزارة الصحة مندوبون ابراهيم عواد لحوم الطفل أحمد دوابشة يغادر المستشفى يعود الى قرة دوما جده عام كامل علاج الثلاثاء اضراب عام شامل الوسط العربي يشمل المدارس المتابعة قرار الالتزام مظاهرة قطرية سخنين ريال مدريد باريس سان جيرمان مباشر حي بث مباراة عصابة نصب احتيال عرعرة المثلث اكثر من مليون شيكل اعتقال بنوك زبائن مسيرة تضامنية دبورية حظر الحركة الاسلامية تعيين فضيلة الشيخ موفق طرف رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا الدرزية ايليت شاكيد وزيرة القضاء المسجد الاقصى هدوء مصلين القدس مستوطنون اقتحامات شرطة حواجز اعتقال شاب بئر السبع مكتب الضريبة سكين بجوزته الشرطة معليا حفل احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد قرية أهالي الناصرة سلام وفد يزور السلام فرنسي من اجل وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا مشتبه تحرش جنسي افعال مشينة ادلة قاعدة الشرطة التحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com