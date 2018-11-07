جريزمان, لا, يستبعد, خطف, الصدارة, من, دورتموند,

قال الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، إنه كان من الضروري، رد الاعتبار والثأر من الخسارة برباعية نظيفة، خارج الديار، على يد بوروسيا دورتموند.

وتمكن أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء، في الانتصار بهدفين دون رد، على ضيفه دورتموند، في رابع جولات دور المجموعات بدوري الأبطال، بعدما خسر في الجولة الماضية برباعية نظيفة على ملعب سيجنال إيدونا بارك.وأضاف جريزمان، في تصريحات عقب اللقاء "كان من الضروري الفوز، لأننا تلقينا ضربة قاسية هناك وكانت لدينا رغبة لمواجهتهم من جديد".وحول حظوظ أتلتيكو مدريد في التأهل كمتصدر للمجموعة الأولى، وهو أمر لا يعتمد على الأتلتي، لأن بوروسيا يتفوق بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة، أضاف جريزمان "كل شيء يمكن أن يحدث".وتابع "كل شيء وارد في كرة القدم، سواء التأهل للدور التالي أو الخروج من البطولة، يجب الاستمرار في العمل كما نفعل وبعدها سنرى".وأعرب أنطوان جريزمان عن سعادته بتسجيله في مباراته الخمسين بدوري أبطال أوروبا.وقال "أحب التشامبيونزليج. إنها مباريات جميلة تكون مليئة بالحماس والشغف".ويتصدر بوروسيا دورتموند، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن الوصيف أتلتيكو مدريد، أما كلوب بروج يأتي ثالثًا برصيد 4 نقاط، فيما يقبع موناكو في ذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة