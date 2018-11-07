تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-19 10:36:41 زوجة إيكاردي تلقي بالكلمة الأخيرة في مسلسل التجديد |  2019-01-19 10:34:50 اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات |  2019-01-19 10:30:25 اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة |  2019-01-19 08:10:50 مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر |  2019-01-19 08:08:12 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة |  2019-01-19 08:06:22 السفير البريطاني ديفيد كويري يزور بلدية الناصرة |  2019-01-19 08:04:37 نتنياهو يحث رومانيا على نقل سفارتها إلى القدس |  2019-01-18 22:46:48 اطلاق نار في ام الفحم واصابة شاب بجراح متوسطة |  2019-01-18 21:20:40 مزهر وليد خضر عبد الحليم-عنان من كفرمندا أول عربي من البلاد بتسلق قمة جبل الاكونكاجوا في أمريكا |  2019-01-18 21:01:32 غداً السبت - وقفة حداد في باقة الغربية بعد جريمة قتل الطالبة الجامعية الشابة اية مصاروة في استراليا |  2019-01-18 20:59:15 برشلونة يصطدم بإشبيلية في قمة ربع نهائي كأس إسبانيا |  2019-01-18 20:58:15 لبنان يدعو إلى عودة سوريا للجامعة العربية |  2019-01-18 18:22:12 الجزائر تعلن الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية |  2019-01-18 18:20:33 البرلمان الأردني ينفي بيع 1200 دونم من الأراضي الشاطئية في العقبة |  2019-01-18 17:01:52 روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى غزة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الاستمرار في مضغ العلكة.. أخطر مما تتصور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 غالبا ما يمضغ المرء العلكة أو اللبان، كما يشار إليها في بعض الدول العربية، من أجل تحسين التنفس، لكن لا ينصح بمضغها مرارا وتكرارا.



والنصح بعدم مضغ العلكة كثيرا إنما لأنها قد تتسبب بمشكلات صحية أكثر بدلا من أن تكون وسيلة لتحسين التنفس.


على سبيل المثال، تزيد عملية مضغ العلكة من إفراز العصارة في المعدة، وبالتالي، ليس من الضروري على الإطلاق مضغ العلكة قبل تناول الوجبات، فهي في هذه الحالة ستعمل على الإضرار بصحة المعدة، وقد ينجم عن ذلك الإصابة بالتهاب في المعدة أو حتى تقرحها.


أضف إلى ذلك أن مضغ العلكة قد يتسبب في بعض الأحيان بآلام في المعدة، والإصابة بالانتفاخ والغازات في البطن، ناهيك عن أن العلكة الخالية من السكر قد تسبب بحالات إسهال للبعض.


ليس هذا فحسب، بل إن من أضرارها المحتملة أيضا، تآكل الأسنان وطبقة المينا والتيجان والجسور، وقد يتسبب أيضا تكون بقع على الأسنان أو خدوش.


غير أن ما هو غير متوقع أكثر من ذلك كله هو التأثير السلبي على الذاكرة ، على الرغم من أن هذا ينطبق فقط على الذاكرة قصيرة المدى، وفقا لموقع "ذي بوبر تايمز" الإلكتروني.


كما إن المضغ المتكرر للعلكة وباستمرار قد يؤدي إلى تشنج وتضخم في عضلات الفكين، وقد تبقى العضلات منقبضة حتى بعد التوقف عن المضغ.


لكن في المقابل، سبق أن نشرت جامعة واسيدا اليابانية دراسة حول العلكة، أشارت إلى أن مضغها أثناء المشي يساعد على الحركة بسرعة أكبر، ويزيد من حرق السعرات الحرارية، ومضغ العلكة أثناء المشي يرفع معدل نبض القلب، وهو أمر مفيد لخسارة الوزن وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.




كلمات متعلقة

الاستمرار, في, مضغ, العلكة.., أخطر, مما, تتصور,

تابعونــا

لماذا لا يصاب الفيل بالسرطان؟ العلم يحل اللغز لماذا لا يصاب الفيل بالسرطان؟ العلم يحل اللغز 2019-01-18 | 18:26:21

انشغل العلماء على مدار سنوات، بمحاولة كشف سبب عدم إصابة بعض الحيوانات بالسرطان،...

علماء يحذرون من خطر قاتل تنقله الإيصالات! علماء يحذرون من خطر قاتل تنقله الإيصالات! 2019-01-18 | 09:55:27

حذر خبراء من احتواء نحو 90% من الإيصالات التي تستخدم حبرا يتلاشى بمرور الوقت، على...

أدوية الحساسية قد تكون سببًا بإضعاف الذاكرة طويلة الأمد أدوية الحساسية قد تكون سببًا بإضعاف الذاكرة طويلة الأمد 2019-01-18 | 08:30:52

أظهرت دراسة يابانية حديثة أنّ استخدام أدوية الحساسيّة، المضادّة للهستامين، قد...

احذروا النوم أقل من 6 ساعات.. "القلب في خطر" احذروا النوم أقل من 6 ساعات.. "القلب في خطر" 2019-01-17 | 18:03:55

كشف علماء من أميركا وإسبانيا أن الذين ينامون أقل من ست ساعات يوميا، يزداد خطر...

خيط الأسنان قد يحتوي على مواد سامة خيط الأسنان قد يحتوي على مواد سامة 2019-01-17 | 14:15:52

أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن خيط الأسنان الذي يستخدم في تنظيف الأسنان من بقايا...

اكتشاف حمية تنقذ 11 مليون شخص من الموت سنويا اكتشاف حمية تنقذ 11 مليون شخص من الموت سنويا 2019-01-17 | 12:30:46

كشف علماء عما يقولون إنه نظام حمية غذائية مثالي لصحة كوكب الأرض وسكانه يشمل...

ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً ؟ ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً ؟ 2019-01-17 | 11:15:34

يوصي الأطباء بتناول الأسماك ما بين مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا للحصول على فوائدها...

اختبار بسيط للدم يجنبك نوبات القلب قبل حدوثها بسنوات اختبار بسيط للدم يجنبك نوبات القلب قبل حدوثها بسنوات 2019-01-17 | 08:29:33

أصبح الأطباء قادرين على تحديد مؤشرات الإصابة بالنوبات القلبية قبل حدوثها بسنوات،...

9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش 9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش 2019-01-16 | 22:39:27

يؤدي تراكم دهون البطن إلى ظهور ما يعرف بـ"الكرش"، وتكمن خطورتها البالغة في أنها...

الدماغ البشري يعمل بشكل عكسي لاستعادة الذكريات! الدماغ البشري يعمل بشكل عكسي لاستعادة الذكريات! 2019-01-16 | 14:55:39

وجد باحثون في جامعة برمنغهام أن الدماغ البشري يستعيد ذكريات حدث ما على عكس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال رجل الخمسينات من عمره من القدس بشبهة اغتصاب ابنتيه عرعره افطار رمضاني وزير الداخلية درعي اديان رجال مشاركة واسعة ائمة مؤذنون نقوط عريس 20 ورقة نقدية فئة الوضع صعب مكتوب عليها فيسبوك احدى قرى الشمالطلاب الكاثوليك الابتدائية شفاعمرو مناولة اولى احتفال قداس مدرسة اهالي مدينة الاسير الفلسطيني بلال كايد المضرب عن الطعام افراج فوري شعرات تضامن يافة الناصرة تنفيذ عملية طعن مجدال هعيمك سكين الشرطة عاملة محطة وقودعرابة مدبنة الاطباء تحتفل تخريج 5 أطباء اسنان امتحان الدولة يافا القاء زجاجة حارقة على الشرطة عرب مشتبهين قاصر بالغ مواجهات القدس الاقصى يوسف عبد الخالق اطلاق نار الناصرة شاب تشييع جثمان مدينة مشاركة واسعة انفجار حافلة القدس اصابات متفاوته خطيرة شرطة اسعاف استنفار امني خسارة سخنين بيتار القدس مباراة اتحاد ابناء اعتقال مشجع مفرقعات شجار الشرطة بيتح تكفامواجهات اغلاق شارع بوبس السادس الرئيسي الناصرةشاب القدس رافعة انقاذ حمامة عالقة شرفة منزل خطر حياته حريق هائل قرب نين قرية اطاء طائرات اخماد طواقم منطقة مفتوحة مصرع عامل عربي بئر مصعد سقط ورشة بناء حيفا قاسم ابو راس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com