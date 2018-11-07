قاد عضو "الكنيست" عن حزب الليكود اليميني، "يهودا غليك"، صباح اليوم الأربعاء، اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، على رأس مجموعة من المستوطنين، وبرفقة حراسة مشددة من قوات الشرطة الخاصة.

وكانت مجموعات من المستوطنين قد جدّدت اقتحاماتها للأقصى، ونفذت جولات في باحاته، حتى خروجها منه، من جهة باب السلسلة.