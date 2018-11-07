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السجن حتّى 3 سنوات لمن يسرق الافوكادو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



في أعقاب العمليّات المتتالية لسرقة " الافوكادو " ، فقد اشارت الشرطة  أنّ الحديث يدور عن ظاهرة مقلقة ، وعليه تقرر تشديد العقوبة على من يتم ضبطه يسرق افوكادو  بالسجن لفترة تتراوح  بين سنة ونصف حتّى ثلاث سنوات لكل من تسول له نفسه بسرقة الأفوكادو او اي محصول زراعي اخر .



يذكر أنّ ثمر الأفوكادو أصبح في العامين الأخيرين أكثر ثمر تتمّ سرقته حيث يبلغ ثمن الكيلوغرام منه بين تسعة شواقل حتّى 50 شيكل وبسبب ارتفاع ثمنه فانّه يجذب اللصوص وعصابات الاجرام المختصّة بالسرقات الزراعية لسرقته .




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