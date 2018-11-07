تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 06:29:41 منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة |  2018-12-27 06:22:37 صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان |  2018-12-26 23:42:51 ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة |  2018-12-26 23:41:15 صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل |  2018-12-26 22:35:32 عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد |  2018-12-26 23:33:53 القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته |  2018-12-26 23:32:53 تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار |  2018-12-26 20:00:13 القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها |  2018-12-26 20:50:11 اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم |  2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |  2018-12-26 17:31:19 مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت |  2018-12-26 17:30:05 تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر |  2018-12-26 17:23:30 اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص |  2018-12-26 17:21:38 الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا |  2018-12-26 15:55:17 دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود |

الرئيسية | وفيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كفركنا: الشيخ غازي عواوده في ذمة الله.



  |     |   اضافة تعليق




إنتقل إلى رحمة الله تعالى في كفركنا الحاج الشيخ غازي محمد عواوده( ابو محمد ) .

ولم يحدد بعد موعد الجنازه .

انا لله وانا اليه راجعون




كلمات متعلقة

كفركنا:, الشيخ, غازي, عواوده, في, ذمة, الله.,

تابعونــا

البعينة نجيدات - جميل خليل حموده في ذمة الله البعينة نجيدات - جميل خليل حموده في ذمة الله 2018-12-24 | 09:55:21

انتقل الى رحمة الله تعالى في البعينة نجيدات، صباح اليوم الاثنين، جميل خليل حمودة...

سخنين -الحاج حمد حسين غالية (ابو مفيد) في ذمة الله سخنين -الحاج حمد حسين غالية (ابو مفيد) في ذمة الله 2018-12-24 | 09:43:30

انتقل الى رحمتة تعالى المرحوم الحاج حمد حسين غالية صباح اليوم الاثنين...

طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله 2018-12-19 | 11:25:27

انتقل الى رحمة الله تعالى بمدينة طمرة صباح اليوم محمد غازي عواد عن عمر ناهر ال 50...

ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض 2018-12-19 | 10:38:49

فجعت قرية ترشيحا بوفاة المأسوف على شبابه ايهاب برهم (23 سنة) بعد معاناة من مرض...

محمود يوسف ابراهيم ابو منير عرابة في ذمة الله محمود يوسف ابراهيم ابو منير عرابة في ذمة الله 2018-12-18 | 08:58:27

انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة الليلة محمود يوسف سليمان ابراهيم كناعنه ابو...

سولم: الحاج عبد الرحمن زين زعبي (أبو نضال) في ذمة الله‎ سولم: الحاج عبد الرحمن زين زعبي (أبو نضال) في ذمة الله‎ 2018-12-16 | 13:04:37

انتقل إلى رحمة الله تعالى من قرية سولم، الحاج عبد الرحمن عبد الله زين زعبي (أبو...

سخنين: وفاة صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) سخنين: وفاة صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) 2018-12-14 | 10:39:11

انتقل الى رحمته تعالى طيب الذكر صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) عن عمر...

وفاة شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى 92 عاما من عكا وفاة شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى 92 عاما من عكا 2018-12-13 | 10:18:15

غيب الموت صباح اليوم الخميس , شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى ابو عبده من...

شفاعمرو تفجع بوفاة علاء جريس فرهود 33 عاما بنوبة قلبية خلال مشاركته بحفل زفاف شقيقة زوجته شفاعمرو تفجع بوفاة علاء جريس فرهود 33 عاما بنوبة قلبية خلال مشاركته بحفل زفاف شقيقة زوجته 2018-12-13 | 08:44:29

فجعت مدينة شفاعمرو في ساعة متأخرة من ليلة امس الاربعاء بخبر وفاة الشاب المأسوف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طمرة اقتحام سيارة سرقة مبلغ من المال تحطيم زجاج مجهولون الشرطة تحققخالد خلايلة احتفال زفاف شاركة واسعة لاعب سخنين كابتن البشائر المدرسة الثانوية الاهلية سخنين طلاب حفل فوج التاسع بث مباشر :آرسنال و واتفوردطرعان الافراج المحكمة مظاهرة القس الاقصى و اعتقال تعيين دراوشة عزيز مستشفى رمبام قسم الطوارئ طب باطني امراض قلب طلاب مسيرة وقفات احتجاجية ام الفحم شعارات ضد العنف تنادي المحبة السلام التأخي لغة الحوارتخليص شاب سقط ارتفاع 7 أمتار مصعد كهربائي تحميل اغراض اطفاء انقاذ لواء مستشفى عنقه رقبته بقعاتا شاب اصابة متوسطة رفسة حصان مستشفى زيف صفد مخدرات ملجأ بيت بئر السبع مليون شيكل مختبر تنمية غرق سيارات ايلات مدينة امطار فيضانات مطار اسعاف شرطة عماد ابو نعاج طبيب أول مرة عملية زرع فك ثلاثية ابعاد تكنولوجيا مستشفى بوريا عرابة مدينة تودع الفوج الأول حجاجها مدينة الديار المقدسة دهس فتى حوره دورية شرطة العائلى تتهم الشرطة فرار هرب سائق ثانوية مدرسة ابن رشد تخريج الفوج ال 41 طلابها اجواء احتفالية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com