تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 19:45:52 المحامي زكي كمال ل-الصنارة:الكنيست القادمة ستكون الفرصة الأخيرة لكبح جماح التوجهات والتشريعات المتطرفة وتغليب الديمقراطية على النزعات الق |  2019-01-03 20:00:20 الدواعش الجدد.... |  2019-01-03 19:36:23 وزارة المالية تصادق على مخطط حارة رابين في يركا ضمن المسار السريع |  2019-01-03 19:34:21 مركزية حيفا ترد دعوى حاتم عطالله وتبقي وهيب حبيش رئيسًا لمجلس يركا المحلي |  2019-01-03 18:31:37 دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة |  2019-01-03 18:26:43 اصابة رجل سقط عن علو في روش هعاين |  2019-01-03 18:21:39 إسرائيل تعزي بوفاة ابنة السادات |  2019-01-03 16:27:44 النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 متهمين بمقتل خاشقجي |  2019-01-03 16:19:39 صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات |  2019-01-03 15:41:31 المتابعة تستعد لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية |  2019-01-03 14:52:27 انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى |  2019-01-03 14:41:36 مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة |  2019-01-03 13:40:39 لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين |  2019-01-03 13:39:16 مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة |  2019-01-03 13:35:30 عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

من حيوان اللاما- لقاح مضاد للانفلونزا يدوم طويلا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصّلت دراسة علمية إلى أن حيوانات اللاما تُساعد الباحثون في تطوير لقاح طويل الأمد لعلاج الأنفلونزا، ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أظهرت الاختبارات المعملية أن بروتينا تنتجه حيوانات اللاما وكذلك الجِمال، تمكّن من محاربة الفيروس الذي تحمله فئران في المعمل.



وساعد اللقاح على حماية الفئران ضد 60 سلالة من الأنفلونزا، والتي تسبب الحمى والصداع والتعب عند البشر، لأكثر من 9 أشهر، وفي الوقت الحالي، تعمل اللقاحات المضادة للأنفلونزا على الحماية ضد أربع سلالات بحد أقصى من الأنفلونزا، مما يعني أنه لا يزال من الممكن التعرض للإصابة بالمرض عن طريق سلالات أخرى لم يكن من المتوقع أن تكون نشطة.


وأثارت الدراسة البلجيكية آمالا في استخدام اللقاح عن طريق استنشاقه بالأنف، بعد أن تمت حماية الفئران بالتساوي عند حقن اللقاح أو استنشاقه.


جمع الباحثون أجساما مضادة، وهي بروتينات يستخدمها جهاز المناعة في الجسم لتحييد مسببات الأمراض، من اللاما.


وحقن الفريق من شركة الأدوية العملاقة يانسن، في بلدة بيرسه ببلجيكا، الفئران بلقاح يحتوي على ثلاثة أنواع مختلفة من فيروسات الأنفلونزا.


تضمّنت الفيروسات المسببة للأمراض "H1N1" التي تسببت في وباء الأنفلونزا الإسبانية في عام 1918، وقتل ما يصل إلى خمسة في المائة من سكان العالم، ثم جمع العلماء أربعة أجسام مضادة منتشرة في دماء اللاما ودمجوها لإنشاء "بروتين مضاد للأنفلونزا"، وعندما أعطى هذا البروتين للفئران، إما عن طريق رذاذ الأنف أو الحقن، كانوا محمين ضد الإنفلونزا A وB.


تؤثر الأنفلونزا A، التي تشمل أنفلونزا الطيور، على كل من الحيوانات والإنسان. هذا الفيروس يتغير باستمرار وهو مسؤول عن انتشار الأوبئة.


وتصيب الأنفلونزا B البشر، وتميل إلى أن تكون أقل شدة من A. ومع ذلك، تتسبب في حدوث اوبئة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في الشتاء الماضي.


وقال إيان ويلسون، أحد الباحثين في الدراسة، لـ"بي بي سي": "إنها فعّالة للغاية. كان هناك 60 نوعا مختلفا من الفيروسات المستخدمة في التجرية، وكان هناك نوع واحد فقط لم يتم القضاء عليه، وهو نوع من الفيروسات التي لا تصيب الإنسان"، وأضاف أن "الهدف هنا هو اكتشاف شيء ما يمكنه العمل من موسم لآخر، وكذلك حمياتك من الأوبئة المحتملة عند ظهورها".


وتعدّ الدراسة الجديدة التي نشرت نتائجها في دورية "ساينس"، في مراحل البحث الأولى، ويرغب الباحثون في إجراء مزيد من الاختبارات قبل بدء تجاربهم على الإنسان.




كلمات متعلقة

من, حيوان, اللاما-, لقاح, مضاد, للانفلونزا, يدوم, طويلا,

تابعونــا

دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة 2019-01-03 | 18:31:37

يصل الإنسان، عندما يبلغ سنا متقدمة، إلى ما يطلق عليه بعض الخبراء مسمى "هضبة...

تربية القطط والكلاب تحمي الأطفال من خطر مرض منتشر! تربية القطط والكلاب تحمي الأطفال من خطر مرض منتشر! 2019-01-03 | 16:45:56

اكتشف علماء سويديون أن الأطفال الذين يعيشون في عائلات تربي حيوانات أليفة كالقطط...

اختبار طبي لفوائد "المحليات الصناعية".. ونتيجة مفاجئة اختبار طبي لفوائد "المحليات الصناعية".. ونتيجة مفاجئة 2019-01-03 | 15:21:34

يلجأ بعض الناس إلى المحليات الصناعية حتى يتفادوا السعرات الحرارية الموجودة في...

مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة 2019-01-03 | 13:39:16

تمكنت شركة أميركية رائدة في الحواسيب والبرمجيات، من تطوير جهاز استشعار صغير يمكن...

دراسة بريطانية "ضخمة" عن الشيشة.. هذا ما تفعله في الجسم دراسة بريطانية "ضخمة" عن الشيشة.. هذا ما تفعله في الجسم 2019-01-03 | 12:10:05

كشفت دراسة طبية حديثة، أن أضرار تدخين النرجيلة (الشيشة)، لا تقتصر على أمراض الجهاز...

العلماء: فقدان الحبيب يكسِر القلب فعلياً العلماء: فقدان الحبيب يكسِر القلب فعلياً 2019-01-03 | 10:38:59

اكتشف العلماء أن فقدان شخص تحبه قد يكسر قلبك، ووجدوا أن التوتر العاطفي الشديد...

"ورم ذكي".. أحدث طريقة لكشف وعلاج السرطان "ورم ذكي".. أحدث طريقة لكشف وعلاج السرطان 2019-01-02 | 22:14:48

تمكن علماء بريطانيون في جامعة #كامبريدج من ابتكار الوسيلة الأحدث لاكتشاف مرض...

اليكم فوائد البطاطس الحلوة في رجيم الشتاء اليكم فوائد البطاطس الحلوة في رجيم الشتاء 2019-01-02 | 15:45:13

يُكثر البعض من تناول البطاطس الحلوة في رجيم الشتاء، لأنها تمدُّ الجسم بالطاقة...

الشوكولاتة الداكنة أم البيضاء؟ العلم يساعدك على الاختيار الشوكولاتة الداكنة أم البيضاء؟ العلم يساعدك على الاختيار 2019-01-02 | 14:50:44

قليلون هم من لا يعشقون الشوكولاتة، هذه الحلوى السحرية التي تأسر عشرات الملايين...

مرض فتاك يتربص بمن لا يتناول وجبة الفطور مرض فتاك يتربص بمن لا يتناول وجبة الفطور 2019-01-02 | 12:50:17

إذا كنت ممن لا يتناولون وجبة الفطور فأنت مدعو للإقلاع فورا عن هذه العادة السيئة؛...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فرع بريد جديد في قرية عرابة زيارة تفقدية ميدانية اصابة رجل اطلاق نار بالغة مدينة اللد شرطة اسعاف مستشفى افتتاح محكمة شرعية سخنين الوزيرة شاكيد القضاء حادث طرق طمرة 3 اصابات طفيفة متوسطة شارع رئيسي مدينة شرطة اسعاف أشرف محمد عمور سائق سيارة اجرة تكسي تفتيش نابلس تخريب سيارة اخلاء سكان حي القدس تسلاب مادة حمضية سامة انقاذ الشرطة عماد نجار مرع تشييع جثمان عرابة عامل ورشة بناء جدار انهيار جنازة ريال مدريد برشلونة يث حي مباشر مباراة كلاسيكو اسبانيا الارض اصطدام تراكتورون عامود مصرع شاب مقتل حادث مروع اصابة اخر اسعاف شرطة ساهر حجيرات بئر المكسور ام الفحم شرطة استدعاء تحقيق معي رجا اغبارية ابناء حركة البلد مظاهرة ام الفحم مدخل اليوم الشيخ رائد صلاح رئيس حركة دخوله سجن وداع ام الفحم الهستدروت اعلان نزاع عمل القطاع العامرصاصة طائشة ام الفحم قرب اطفال يلعبون ساحة منزل حي جبارين ابراهيم يوسف دبورية حادث عمل في مصنع قرية متأثرا بجراحه اصاباته تخلي ص محاولات سليمان فايد يافة الناصرة سائق تراكتور انهار عليه نفق العفولة رشابيم الشرطة اطفاء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com