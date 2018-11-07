لص, يستغل, تواجد, خوردي, ألبا, في, ميلان, ويسرق, منزله,

تعرض مدافع برشلونة الإسباني خوردي ألبا لسرقة منزله خلال تواجده في إيطاليا للمشاركة في مباراة فريقه أمام إنتر ميلان وفقا لتقارير صحافية.

وتسلل اللصوص من نافذة في الدور العلوي لمنزل اللاعب الإسباني، وسرقوا الخزانة الموجودة بالداخل، وكانت أسرة ألبا تتواجد بالدور السفلي في ذلك الوقت ولم يلحظوا ما يحدث داخل المنزل.