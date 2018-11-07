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فيديو - فرنسا تزود كلاب الشرطة بنظارات خاصة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن وحدات من الجيش والشرطة تخضع بعض الكلاب المدربة لتجارب فريدة لتعليمها ارتداء نظارات إلكترونية متطورة.



وأوضحت الوزارة أن نظارات "K9 Vision System"  التي طورتها شركة "Morin" توضع على رؤوس وأعين الكلاب بشكل لا يعيق حركتها إطلاقا، والأمر المميز فيها هو أنها مزودة بكاميرات فيديو تبث صورا حية من المكان الذي يقوم فيه الكلب بعملية اقتحام أو إنقاذ معينة.
 
ووفقا للخبراء فإن هذه النظارات والأقنعة لا تضر بالحيوانات، بل تساعد على تسريع عمليات الإنقاذ و إلقاء القبض على المجرمين، والتقليل من الأخطاء التي تحصل عادة أثناء عمليات المداهمة.


ويأتي الإعلان عن هذه التقنية تأكيدا على أن التقدم التقني لم يغن الإنسان بعد عن الاستعانة بالكلاب في العديد من المجالات، فهذه الحيوانات ما زالت عنصرا فعالا في الأمن والتفتيش والحماية.




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