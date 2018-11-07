الشيخ موفق طريف في مؤتمر الأديان بتورونتو - كندا : مصير المخطوفين الدروز في سوريا على ضمائر دول العالم

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عثر صباح اليوم الخميس على جثة امرأة قرب مبنى العيادات الخارجية في مستشفى بوريا...
اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين شارع رقم 90 في منطقة الجنوب بالقرب من البحر الميت...
في مدينة ازميت التركية عثر الليلة الماضية على جثة الشابة الفحماوية سوار زكريا...
اليوم الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل...
أعلنت ادارة جامعة بيت لحم ، وقف الدراسة والاضراب حتى اشعار آخر، بسبب الأزمة...
بمشاركة عشرات النساء , اقيمت عصر الاربعاء محاضرة للنساء الحوامل حول الرضاعة...
افادت مصادر اعلامية تركية مساء الاربعاء انه تم العثور على جثة الشابة سوار قبلاوي...
اصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاماً باطلاق نار مساء اليوم الاربعاء في مدينة الناصرة...
في أجواء من الفرحة والسرور أنهى طلاب الجامعة المفتوحة – فرع أم الفحم بالمركز...
أعلن حزب الليكود رسميا عن تشكيلة قائمته لانتخابات الكنيست الاسرائيلي المقبلة...