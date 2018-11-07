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الشيخ موفق طريف في مؤتمر الأديان بتورونتو - كندا : مصير المخطوفين الدروز في سوريا على ضمائر دول العالم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




يشارك فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية هذه الأيام في مؤتمر الأديان في العالم والذي يعقد في مدينة تورونتو الكندية، ممثلا عن الطائفة الدرزية والى جانبه رؤساء أديان وطوائف من دول مختلفه من أنحاء العالم . 


وتحدث فضيلة الشيخ موفق طريف في جلسة خاصة عقدت مساء أمس الثلاثاء 06/11/2018 حول بلدان الشرق الأوسط والارضي المقدسة، عن قضية النساء والاطفال المخطوفين  في سوريا من أبناء الطائفة الدرزية حيث قال ان صمت دول العالم ازاء ما يحدث مريب حيث مضى أكثر من مائة يوم على الهجوم الإرهابي في محافظة السويداء دون ان تحرك دول العالم ساكنا. وأضاف الشيخ طريف في معرض كلامه: 


ً أتوجه الى رؤساء دول العالم ورؤساء الأديان - إعملوا على إنقاذ المخطوفين الدروز من قبضة التنظيمات الارهابية. مصير المخطوفين على ضمائر دول العالم ان لم يُسْتَطاع تحريرهم وسيكون ذلك  شهادة فقر وعار على الانسانية ً. 


ويرافق الشيخ طريف الى المؤتمر  رجالات دين يهود  ومسيحيين واسلام، اضافة الى الشيخ يعقوب سلامة رئيس قسم الطوائف في وزارة الداخلية وذلك في البعثة الرسمية التي تمثل أديان البلاد الى المؤتمر. 


يذكر أن المؤتمر يبحث العلاقات بين الأديان حول أرجاء العالم وسبل تكريسها لاحلال السلام. هذا ومن المتوقع أن يعقد فضيلة الشيخ لقاءات مع شخصيات رسمية ورفيعة المستوى خلال مكوثه في كندا. 




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