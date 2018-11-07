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دعوات أردنية عُمانية لاستئناف "مفاوضات السلام" مع إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله، الثلاثاء، أهمية إعادة إطلاق مفاوضات سلام بين اسرائيل والفلسطينيين.



ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أجرى العاهل الأردني مباحثات مع الوزير العماني الذي سلمه رسالة من السلطان قابوس بن سعيد.


وأكد الجانبان "ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".


وتنصّ مبادرة السلام العربية على إقامة علاقات طبيعية بين العرب وإسرائيل مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلّتها 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس المحتلة.




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