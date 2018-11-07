انتخابات, الكونغرس.., مشكلات, في, أجهزة, التصويت, لدى, 12, ولاية,

قالت جماعات حقوقية أمريكية إن مشاكل في آلات التصويت تمنع بعض الأمريكيين من الاقتراع في 12 ولاية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثلاثاء.

وأفادت الجماعات الحقوقية بأنها تلقت شكاوى من مشاكل في التسجيل وتعطل معدات وعمليات ترهيب تلقتها خلال فترة التصويت.وقال ديمقراطيون وجماعات حقوقية إنهم يواجهون صعوبات في ظل مجموعة من القيود الجديدة المتعلقة بالتصويت في هذه الانتخابات، والتي ستحدد إن كان الجمهوريون سيحتفظون بسيطرتهم على الكونغرس، كما يجري التنافس الانتخابي أيضا على مناصب 36 حاكما.