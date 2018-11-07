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شجار واصابات على مدخل كفركنا واعتقال مشتبهين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



وقع فجر اليوم الاربعاء شجار بين مجموعتي شبان من كفركنا ومدينة اخرى على مدخل بلدة كفركنا .


وقد اسفر الشجار عن اصابات واعتقالات بعد تدخل الشرطة لفض الشجار .

ولم تعرف بعد خلفية الشجار الذي وقع .




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