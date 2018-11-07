شجار, واصابات, على, مدخل, كفركنا, واعتقال, مشتبهين,

وقع فجر اليوم الاربعاء شجار بين مجموعتي شبان من كفركنا ومدينة اخرى على مدخل بلدة كفركنا .

وقد اسفر الشجار عن اصابات واعتقالات بعد تدخل الشرطة لفض الشجار .ولم تعرف بعد خلفية الشجار الذي وقع .