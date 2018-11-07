إلغاء, لقاء, بين, نتنياهو, وبوتين, في, باريس,

كشفت هيئة البث الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن إلغاء اللقاء المقرر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في باريس.

وأشارت الهيئة الى أن اللقاء، الذي تم تنسيقه سابقا بين الطرفين، كان يفترض عقده 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بباريس، خلال إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.ونقلت الهيئة عن مصدر في مكتب نتنياهو، لم تسمه، القول، إن القرار جاء استجابة لطلب فرنسي بعدم إجراء لقاءات جانبية خلال إحياء المناسبة.