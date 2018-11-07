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بالصور إنتر ميلان يحبط برشلونة بتعادل قاتل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اقتنص إنتر ميلان، تعادلًا ثمينًا أمام ضيفه برشلونة، بنتيجة 1-1، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 


سجل لبرشلونة، البرازيلي مالكوم في الدقيقة 83، وتعادل لإنتر ميلان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 87.


وبهذا التعادل، يواصل برشلونة، تصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد إنتر ميلان في الوصافة برصيد 7 نقاط.


التهديد الأول في المباراة، كان من الضيوف، بتسديدة من اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، في الدقيقة الثانية، وتصدى لها الحارس هاندانوفيتش.


واستغل لاعبو برشلونة، تمريرة هاندانوفيتش الخاطئة، وسدد لويس سواريز، كرة قوية لكنها علت مرمى إنتر ميلان، في الدقيقة 11.


وفي أول رد من أصحاب الأرض، سدد الغاني كوادو أسامواه، كرة قوية مرت بجانب مرمى الحارس تير شتيجن في الدقيقة 18.

ولجأ برشلونة لحل آخر، وهو التسديد من خارج المنطقة، عبر الكرواتي إيفان راكيتيتش، لكن الكرة جاءت على يمين هاندانوفيتش في الدقيقة 23. 

وأهدر عثمان ديمبلي، فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الأول، حيث سدد كرة اصطدمت بزميله لويس سواريز في الدقيقة 30 أمام مرمى هاندانوفيتش.

وفي الدقيقة 40، سدد كوتينيو كرة اصطدمت بدفاعات إنتر ميلان، لترتد أمام لويس سواريز الذي سدد الكرة بقوة، وتألق الحارس هاندانوفيتش في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.


وفي الشوط الثاني، هدد إنتر ميلان، مرمى البلوجرانا في الدقيقة 49، بتسديدة من قبل ميلان سكرينيار، أمسك بها الحارس تير شتيجن.

الرد من برشلونة، جاء بتسديدة من البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة 52، تألق هاندانوفيتش في التصدي لها، ومنع الضيوف من التقدم.

وألغى حكم المباراة، هدف التقدم لبرشلونة عبر لويس سواريز، في الدقيقة 59، بعد أن تخطت الكرة حدود الملعب، قبل أن يمررها راكيتيتش له.


وقرر لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، الدفع ببورخا فاليرو بدلًا من رادجا ناينجولان، وكاندريفا بدلا من بوليتانو، وأخيرا مارتينيز بدلا من بروزوفيتش.


وأهدر بوليتانو، فرصة خطيرة للنيراتزوري لتسجيل الهدف الأول، حيث سدد رأسية على يمين الحارس تير شتيجن في الدقيقة 64.
ودفع إرنستو فالفيردي، بتبديله الأول، حيث أشرك أرتورو فيدال بدلًا من البرازيلي آرثر ميلو، ثم مالكوم بدلا من عثمان ديمبلي.
وافتتح البلوجرانا التسجيل في الدقيقة 83، عبر البديل مالكوم، من أول لمسة له في اللقاء، بتسديدة متقنة، مستغلًا تمريرة من مواطنه فيليب كوتينيو.
وتعادل أصحاب الأرض بأقدام الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بتسديدة قوية في وسط المرمى، بتمريرة من البديل مارتينيز، في الدقيقة 87.
واستمرت محاولات برشلونة، من أجل تحقيق الفوز، لكن بدون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.




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