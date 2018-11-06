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النجم الأحمر يفجر المفاجأة ويسقط ليفربول بثنائية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استطاع فريق ريد ستار الصربي أن يحقق مفاجأة قوية بالفوز على ليفربول بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب ريد ستار.


وأحرز أهداف ريد ستار المهاجم بافكوف برأسية في الدقيقة 22، والهدف الثاني من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29، ليرتفع رصيد النجم الأحمر إلى أربع نقاط ويتوقف رصيد ليفربول عند ست نقاط.

ريد ستار بدأ المباراة بقوة منذ الدقيقة الأولى، وكانت أول محاولة من كريستشيتش بتسديدة في الدقيقة الثالثة من المباراة، ورد عليها ميلنر بتسديدة لليفربول بعيدة عن المرمى في الدقيقة الثامنة من المباراة.

وكان التهديد الأكبر لريد ستار في الدقيقة التاسعة بعد اختراق لماركو مارين من الجبهة اليسرى ولكنه سددها ضعيفة في يد أليسون، واستمرت الخطورة لريد ستار، من ضربة ركنية نفذها ماركو مارين، وبعد فوضى في منطقة الجزاء سددها المدافع سافيتش فوق المرمى.

وجاء رد ليفربول قويًا في الدقيقة 17 من المباراة، بعد اختراق لماني من الجبهة اليسرى، الذي يرسل عرضية لستوريدج، ولكنه قام بتسديدها فوق المرمى، ليعود ستوريدج نفسه في محاولة جديدة، بكرة داخل منطقة الجزاء،  ولكن تسديدته تصطدم بالدفاع.

وجاء الهدف الأول لريد ستار في الدقيقة 22، بعد ركنية نفذها ماركو مارين، حولها المهاجم بافكوف بنجاح في شباك ليفربول، ليعود المهاجم نفسه في الدقيقة 29 بانطلاقة من نصف الملعب، ويسد بقوة من خارج منطقة الجزاء محرزًا الهدف الثاني.

وحاول صلاح أن يرد الأهداف، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد ركنية نفذها ميلنر ترد من الدفاع، ولكن تسديدة صلاح فوق العارضة، وعاد ميلنر بعرضية جديدة لرأسية لالانا، ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركنية، وحتى نهاية الشوط الأول استحوذ ليفربول ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، كاد ريد ستار أن يحرز الهدف الثالث من ماركو مارين، ولكن التسديدة تصطدم بميلنر، وفي الدقيقة 48 رد ليفربول بقوة بعد اختراق فيرمينو البديل من الجبهة اليسرى ويرسل عرضية يحولها ماني، ولكن المدافع يخرجها من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 56، أرسل روبرتسون عرضية من الجبهة اليسرى ولكنها تصطدم باللاعب فاردو بين، لصطدم بعدها إلى عارضة ريد ستار، وفي الدقيقة 63، حاول صلاح مفاجأة الحارس بوريان، بتنفيذ ضربة ركنية مباشرة إلى شباك ريد ستار، ولكنها تصطدم بالشباك الخارجية.

وعاد محمد صلاح بالهروب من دفاع ريد ستار في الدقيقة 71، ليسدد بقوة  ولكن الحارس بوريان يخرجها بنجاح لركنية، التي ينفذها ميلنر وتردت من الدفاع لصلاح مرة أخرى بتسديدة ولكنها هذه المرة تصطدم بالقائم.

ويظهر مرة أخرى محمد صلاح في الدقيقة 79، بعد استغلال فشل دفاع ريد ستار في إخراج عرضية روبرتسون، وسددها ضعيفها في يد الحارس بوريان، ولكنها تسقط منه ويخرجها الدفاع قبل وصول فيرمينو إليها، ويستمر بوريان في التألق أمام محمد صلاح وتحديدًا في الدقيقة 83، بعد استغلال النجم المصري لعرضية، ولكن الحارس يمسك بها بنجاح.

ويستمر ضغط وإضاعة ليفربول للفرص عن طريق رأسية فان دايك فوق المرمى، في الدقيقة 85 من المباراة، ليحاول صلاح للمرة الأخيرة بتسديدة في الدقيقة 94، ولكن بوريان يواصل تألقه، وحتى نهاية المباراة، استطاع ريد ستار من الحفاظ على نظافة شباكه ضد هجمات ليفربول.




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