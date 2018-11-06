الأردن, وعُمان, يؤكدان, ضرورة, استئناف, المفاوضات,

اكدت الاردن وسلطة عُمان على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال ملك الاردن عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله.وسلم الوزير العماني رسالة من سلطان عُمان قابوس بن سعيد الى ملك الاردن.وأكد الملك عبد الله، خلال اللقاء، اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، والحرص على توطيدها، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.كما تم التأكيد على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.