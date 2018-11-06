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حفل تكريم ومنح أوسمة لأفراد من شرطة إسرائيل



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أحيت شرطة إسرائيل، مساء هذا اليوم، حفل تكريم لأربع وخمسين شرطيًا، شرطية، عائلات ثكلى ومواطنين مدنيين منحوا وسام البطولة والشرف بحضور فخامة رئيس الدولة ريئوفين روبي ريفلين، وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، والمفوض العام للشرطة روني الشيخ. هذا التقدير، الذي أقيم في الكلية الوطنية للشرطة، منح للمكرمين كبادرة اجلال وشكر على أدائهم واجبهم بإمتياز والقيام بمهمات غير عادية، خلال 21 حادثة مختلفة، منها صد عمليات إرهابية وإنقاذ أرواح خلال العامين 2017- 2018.


لحظات مؤثرة فيها الفخر والاعتزاز بأفراد شرطة ومواطنين ابدوا بسالة وشجاعة مضحين بحياتهم لضمان أمن الدولة، منهم الشرطيين يوسي كيرما، هداس مالكا، هايل ستاوي، كميل شنان، سولومون جباريا، مشولام بار ناتان، وطوبيا ولفستول والمواطن آري فولد..

فخامة رئيس الدولة ريئوفين روفي ريفلين، قال في الكلمة التي ألقاها:


"لقد نلتم أوسمة الشرف والبسالة والتكريم الذي تلقيتوها هنا، بجدارة، بعد ما قمتم بتعريض حياتكم للخطر، جميعكم ابديتم بطولة غير إعتيادية، واصرار أثناء تعريض انفسكم للخطر من أجل غيركم هذا الى جانب التزامكم بإنقاذ الأرواح.

انتم لستم فقط بأبطال شرطة إسرائيل بل أبطالنا كلنا، ولكم مني التعظيم والتحية"

وزير الأمن العام عضو الكنيسيت جلعاد إردان قال خلال خطابه:

"لكم من تلقى اليوم الاوسمة والتكريم، قصص مختلفة، لكن القاسم المشترك بينكم هو: كونكم قدوة في تصرفكم، الى جانب مهنيتكم، وشجاعتكم التي تنبع من الإحساس بتأدية الرسالة والإلتزام العميق بها، جميعكم قام بواجبه أثناء تعرضه لخطر ملموس، منه ما كان عيارات نارية ومنه ما كان سكينا، فرأيتم الموت باعينكم.."

اما المفوص العام للشرطة المفتش روني الشيخ قال خلال خطابه:

"كل قصة من هذه القصص البطولية هي بمثابة حجر اساس لمستقبل دولتنا. كل قصة هي رمز، منه تستسلهم الأجيال القادمة القوة والثقافة. استمروا في هذا النهج المقدس المهم. استمروا في تحقيق الفخر لشرطة إسرائيل وعودوا دائما بسلام الى عائلاتكم. باسم أفراد شرطة إسرائيل وقاداتها، نرفع لكم التحية والتقدير".

🔹 خلال مراسم الحفل تم تقديم *وسام الشجاعة* للشرطي الوحيد في الحفل، الشرطي صافي فلاح على ما أبداه من شجاعة وبسالة فائقة وتعريض حياته للخطر أثناء القيام بواجبه، عندما أنقذ أب وابنه البالغ 6 اعوام من غرق محتم بالقرب من شاطى اخزيف يوم 1.6.2018.

🔹 وسام الشرف قُدم ل 14 شرطيا ولاربعة مواطنين إثر القيام بواجبهم بشجاعة عبر أعمال يقتدى بها هذا وتم تقديم وسام الشرف لعائلتي شرطيين قاما بنشاط ميداني مميز عام 1954.

🔹 تكريم المفوض العام للشرطة قدم ل31 شرطيا ومتطوع شرطة واحد إثر القيام بواجبهم بإمتياز في نشاط ميداني كما وتم تقديم تكريم المفوض العام لوحدة شرطية واحدة.

🔹 13 من الشرطيين الذين تم تكريمهم هم من الأقليات، غالبيتهم من الطائفة الدرزية ومنهم مسلمون شركس ومسيحيون.

🔹الشرطيان المرحومان كميل شنان وهايل ستاوي الذان سقطا أثناء إداء واجبهما خلال عملية إرهابية في الحرم القدسي الشريف، يوم 14.7.2017 حيث تم تحييد 3 مخربين الذين وصلوا الى الحرم القدسي وبدأوا باطلاق النار مستخدمين بندقيتين من نوع كارلو نحو أفراد الشرطة. 

الشرطي المرحوم كميل شنان وعائلته تلقوا تكريم المفوض العام للشرطة

والشرطي المرحوم هايل ستاوي وعائلته تلقوا وسام الشرف.

كذلك الشرطي سامر بيسان تلقى أيضا وسام الشرف على القيام بواجبه اثناء صد هذه العملية الإرهابية.

🔹الشرطي نعمان فارس تلقى وسام الشرف، اثر تحيبد مخرب يوم 13.5.2017 بعد ان طعنه المخرب 9 طعنات بواسطة سكين وادى الى إصابته إصابات بالغة الى جانب مواطنيين قاما بمساعدته بتحييد المخرب.

🔹الشرطيان ايال شحادة واشرف شروف، إثر تحييد مخرب يوم 13.3.2017 وصل الى محطة الشرطة في البلدة القديمة في باب الأسباط.اشرف شروف تلقى وسام الشرف

وايال شحادة تلقى تكريم المفتش العام للشرطة.

🔹 الشرطيان شابسو كوجان، ونزية مطانس الى جانبهم المتطوع نبيه حبقة، نالوا وسام الشرف على محاولة إنقاذ شخصين من سيارة تأكلها السنة اللهب، بعد تعرضها لحادث طرق في كرميئيل يوم 11.11.2017

الشرطي شابسو كوجان الذي أصيب بحروق أثناء الحادثة تلقى وسام الشرف اما الشرطي نزية مطانس والمتطوع نبيه حبقة تلقيا تكريم المفوض العام للشرطة.

🔹الضابط حسين سويد تلقى تكريم المفوض العام على تحييد مخرب إنتحل شخصية مصور، وطعن شرطي حيث كان بخوزته حزام ناسف في ميدان يهودا والسامرة يوم 15.12.2017.

🔹 الشرطيان سامح ابو عبيد ورواد صلالحة تلقيا تكريم المفوض العام على ضبط مخرب قام بإطلاق نار نحو معبر الأنفاق في اورشليم القدس يوم 24.5.2018 حيث تم ضبط المخرب وبحوزته سكين.






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