فينجر, يدخل, حسابات, ريال, مدريد,

يبحث نادي ريال مدريد عن مدرب جديد لتولي المسؤولية الفنية للفريق بعد أن تمت إقالة جولين لوبيتيجي وتعيين سانتياجو سولاري كمدرب مؤقت.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن هناك اتصالا تم بين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وآرسين فينجر المدير الفني السابق لآرسنال، ولكن لم يتقدم الميرنجي حتى الآن بعرض رسمي للمدرب الفرنسي.وأشارت إلى أن هناك مفاوضات قائمة بين ميلان وفينجر في الأيام الماضية، ولكن عرض ريال مدريد من الممكن أن يحول وجهة المدرب الفرنسي إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو.وأوضحت أن فينجر يمتلك عدة عروض، منها تولي منصب المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى الحصول على دور في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وكان فينجر قد أكد في تصريحات سابقة خلال الأسبوع الماضي، أنه مستعد للعودة إلى عالم التدريب بداية من العام المقبل، حيث أنه حصل على فترة راحة كافية.