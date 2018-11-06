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قاعدة عسكرية بريطانية في سلطنة عمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت بريطانيا إنها ستفتح قاعدة تدريب عسكري مشتركة بسلطنة عمان في مارس 2019، وسط تطلعات لندن لتعزيز علاقاتها مع حلفائها في منطقة الخليج.


وأعلن وزير الدفاع البريطاني، جافين وليامسون، أمس الاثنين، عن قرب افتتاح قاعدة التدريب البريطانية العمانية أثناء زيارة إلى السلطنة لمتابعة ختام تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق، شارك فيها آلاف الأفراد الذين تدربوا على القتال في الصحراء.

وأوضح وليامسون في بيان أصدرته وزارته: "علاقاتنا مع عمان مبنية على قرون من التعاون، ونحن نعمل على تعزيزها لتستمر في المستقبل بافتتاح قاعدتنا المشتركة الجديدة".

وأضاف: "هذا أكثر أهمية الآن منه في أي وقت مضى، حيث تسعى الأنشطة الخبيثة لدول معادية ومنظمات متطرفة عنيفة لتقويض الاستقرار وتخريب النظام القائم على المبادئ، الذي نعتمد عليه جميعا".

وافتتحت بريطانيا في وقت سابق هذا العام قاعدة عسكرية دائمة في البحرين.
قاعدة عسكرية بريطانية في سلطنة عمان




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