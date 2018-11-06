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ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في البلاد منذ مطلع العام الحالي



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تشير بيانات لوزارة الصحة الى ارتفاع حالات الإصابة بمرض الحصبة في البلاد منذ مطلع العام الحالي لتصل الى1401  حالة.



وظهر هذا المرض في الاحياء اليهودية المتزمتة باورشليم القدس وبيت شيمش وبيتار عيليت حيت سجلت حوالي 60% من هذه الحالات. 


وكانت طفلة  قد توفيت في اورشليم القدس  الاسبوع الماضي اثر اصابتها بالعدوى 


وفي اعقاب ذلك قررت الهستدروت ونقابة الممرضين والممرضات استثناء عيادات لرعاية الامومة والطفولة من الاضراب الشامل المقرر في المرافق الاقتصادية غدا لتستمر في عملية تطعيم السكان ضد مرض الحصبة.


وقال الدكتور مناحيم براير نائب مدير مستشفى "ماعيني هيشوعا" انه حصل على فتاوى من كبار الحاخامات في البلاد يلزم المواطنين بتبقي التطعيم ضد هذا المرض الذي قد يعرض حياة المصابين للخطر خاصة الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة .


هذا وقررت وزارة الصحة فرض قيود على دخول اشخاص لم يتلقوا اللقاح اقساما حساسة في المستشفيات وبينها اقسام الخدج والعناية المركزة والسرطان كما قررت الوزارة فرض قيود على التحاق اطفال لم يتلقوا التطعيم في الاطر التربوية المختلفة الامر الذي يثير اشكالات قانونية جمة.




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