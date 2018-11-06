اعتقال, 6, أشخاص, خططوا, لشن, هجوم, على, الرئيس, الفرنسي,

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول فرنسي، يوم الثلاثاء، بأن سلطات بلاده اعتقلت 6 أشخاص في إطار تحقيق أولي بشأن مخطط لشن هجوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال المصدر إن وكالات أمنية اعتقلت 6 أفراد للاشتباه بأنهم وضعوا خطة "غير دقيقة وفضفاضة" للقيام "بعمل عنيف" ضد الرئيس.وتم تنفيذ الاعتقالات في ثلاث مناطق من فرنسا هي "إيزير" جنوب شرقي ليون، و"موزل" على الحدود مع ألمانيا ولوكسمبورغ و"إيل إيه فيلان" في الشمال الشرقي قرب مدينة رين.ولم تتضح على الفور الصلة بين المعتقلين ومن يتصلون بهم.