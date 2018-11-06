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نابلس: الأشغال الشاقة 15 عاما لرجل بتهمة اغتصاب شقيقته من ذوي الاحتياجات الخاصة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أدانت هيئة محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس رجلا  بتهمة اغتصاب شقيقته المعاقة والتي حملت منه.



وأصدرت الهيئة حكمها على المتهم بالأشغال الشاقة (المؤقتة) 15 عاما حكما غيابيا، وذلك عملا بأحكام المادة "293" والمادة "300" من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.




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