نزاع, أنجلينا, جولي, وبراد, بيت, على, الأولاد, أوشك, على, الإنتهاء,

تم تحديد موعد لبدء جلسات المحاكمة في شأن حضانة أطفال النجمة ​أنجلينا جولي​ والنجم ​براد بيت​ الستة وهو في 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل بحسب الأوراق القانونية التي حصل عليها موقع Entertainment Tonight.

ويرغب براد وأنجلينا في تمديد الموعد إلى 30 حزيران/يونيو من العام المقبل، كما يرغبان في استمرار القاضي أودركيرك في القضية.وبحسب القاضي إن براد وأنجلينا سيحضران المحاكمة عبر الهاتف ولن يتواجد في القاعة إلا الأشخاص المعنية في القضية .وكانت أنجلينا قد تقدمت بأوراق طلاقها إلى المحكمة يوم 19 أيلول/سبتمبر 2016 وطالبت بحضانة الأولاد مع تمكن براد بيت من الزيارة فقط.وتم سابقاً اتهام بيت بالاعتداء على ابنه مادوكس لكن تمت تبرئته .