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نزاع أنجلينا جولي وبراد بيت على الأولاد أوشك على الإنتهاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تم تحديد موعد لبدء جلسات المحاكمة في شأن حضانة أطفال النجمة ​أنجلينا جولي​ والنجم ​براد بيت​ الستة وهو في 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل بحسب الأوراق القانونية التي حصل عليها موقع Entertainment Tonight.



ويرغب براد وأنجلينا في تمديد الموعد إلى 30 حزيران/يونيو من العام المقبل، كما يرغبان في استمرار القاضي أودركيرك في القضية.


وبحسب القاضي إن براد وأنجلينا سيحضران المحاكمة عبر الهاتف ولن يتواجد في القاعة إلا الأشخاص المعنية في القضية .


وكانت أنجلينا قد تقدمت بأوراق طلاقها إلى المحكمة يوم 19 أيلول/سبتمبر 2016 وطالبت بحضانة الأولاد مع تمكن براد بيت من الزيارة فقط.


وتم سابقاً اتهام بيت بالاعتداء على ابنه مادوكس لكن تمت تبرئته .




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