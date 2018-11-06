صلاح, يتفوق, على, ميسي, ورونالدو, في, إحصائية, جديدة,

تخطت القيمة السوقية للاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، القيمة السوقية لعدد كبير من لاعبي العالم، بحسب موقع CIES Football Observatory".

وأصدرت شبكة (CIES) المتخصصة في اقتصاديات كرة القدم، قائمة لتقييم القيمة السوقية لنجوم العالم، حيث تصدرها مبابي، بقيمة 216.5 مليون يورو.وجاء ترتيب القيمة السوقية لمحمد صلاح في المركز الرابع عالميا، متخطيا العديد من أبرز لاعبي العالم، وعلى رأسهم قطبا الكرة العالمية في السنوات العشر الأخيرة، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.ووصلت القيمة السوقية لصلاح هذا الشهر إلى 173 مليون يورو.إلى ذلك، أوضحت صحيفة "ليكيب"، أن القيمة السوقية لمبابي ارتفعت بقيمة 23 مليون يورو في أكتوبر الماضي، بعد تألقه في مباريات فريقه بالدوري الفرنسي وتصدره جدول ترتيب الهدافين.وحل ثانيا في هذه القائمة، هاري كين مهاجم توتنهام بقيمة 197.3 مليون يورو، يليه نيمار لاعب سان جيرمان (197 مليون يورو)، ثم محمد صلاح نجم ليفربول (173 مليون يورو)، وفيليب كوتينيو لاعب برشلونة (171.3 مليون يورو).وفي المركز السادس، يحل ليونيل ميسي نجم برشلونة بقيمة 170.6 مليون يورو، ثم رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي (164.6 مليون يورو)، وروميلو لوكاكو (164.3 مليون يورو)، وأنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد (157.7 مليون يورو)، وأخيرًا باولو ديبالا لاعب يوفنتوس بقيمة 155.6 مليون يورو.