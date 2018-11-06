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وزارة التّربية : افتتاح فروع جديدة لحركات الشّبّيبة في المجتمع العربي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في اطار برنامج  وزارة التّربية للنّهوض بالتّربية اللا منهجيّة في المجتمع العربي وذلك ضمن برنامج " تحدّيات " بميزانيّة سنويّة تبلغ 130 مليون شاقل .



 أحد الأهداف التي حدّدها وزير التّعليم نفتالي بينت ويتابع عملها المدير العام للوزارة شموئيل أبواب هو زيادة عدد الطلاب المنتسبين لحركات ومنظّمات  الشّبّيبة في المجتمع العربي  من خلال زيادة الميزانيّات وافتتاح فروع جديدة . 


 وزارة التّربية تسعى لدمج أكبر عدد من أبناء الشّبّيبة في حركات الشّبّيبة  كنوع  من تطوير ثقافة الفراغ  وتذويت قيم المسؤوليّة الشّخصيّة والقيادة عند الطلاب وحبّ التّطوّع والانتماء كذلك أهميّة  احداث تغيير في المحيط الذي يعيش فيه الطالب .


 هذا العام تمّ افتتاح 22 فرعا جديدا لحركات الشّبّيبة في المجتمع العربي على النّحو التّالي : 


الشّبّيبة العاملة والمتعلّمة : تل السبّع ، عرب النّعيم .


"هشومير هتسعير ":  كفر قرع ( 81) ، الفريديس (92 )، اعبلين (  93)، كفر برا ( 83) ، طرعان ( 85).


الحركة الكشفيّة العربيّة :  برطعة ( 145) ، جسر الزّرقاء (80 ) ،  حيفا (81 ) ،  اللد ( 93) ،  الرملة ( 70) ،  النّاصرة ( 70) ،  عرّابة ( 150) ،  كابول ( 120) ،  سخنين ( 178) ،  يافة النّاصرة ( 85) ،  طمره (90 ) ،  دبوريّة ( 133) ،  كفر كنّا (145 ) .


 مجموع المنتسبين الجدد في الفروع الجديدة  لحركات الشّبّيبة   هو : 2059




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