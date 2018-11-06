تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 20:25:55 وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو |  2018-12-18 19:09:49 اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا |  2018-12-18 19:07:39 اصابة شخص في حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة |  2018-12-18 17:22:38 يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس |  2018-12-18 17:44:46 الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني |  2018-12-18 17:42:54 فوائد أوميغا 3 وفيتامين D لمرضى القلب والسرطان |  2018-12-18 17:39:41 نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي |  2018-12-18 15:00:00 شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان |  2018-12-18 15:00:59 المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا |  2018-12-18 15:00:18 ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار |  2018-12-18 15:00:07 100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية |  2018-12-18 14:03:31 فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة |  2018-12-18 13:54:59 فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله |  2018-12-18 13:38:55 متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل |  2018-12-18 13:15:07 مدرسة راهبات الفرنسيسكان تحتفل بالميلاد وتكرّم المعلمات المتقاعدات |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

افتتاح مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية الأمريكية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة أمام المقترعين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تشكل اختباراً لأداء الرئيس دونالد ترامب وستكون حاسمة لولايته.



ووضع ترامب كل ثقله في الحملة الانتخابية التي سبقت هذه الانتخابات، وشارك يوميا في المهرجانات الانتخابية التي أقيمت في مختلف الولايات، إلا أن سلفه الرئيس باراك أوباما سعى في المقابل لحشد التأييد لمرشحي الحزب الديمقراطي المنافس لحزب ترامب الجمهوري.


وفي حال خسر الجمهوريون غالبيتهم في الكونغرس الأميركي فان برنامج الرئيس سيتأثر بشكل كبير.


وتجري انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي اليوم الثلاثاء في 6 نوفمبر، لانتخاب جميع أعضاء مجلس النواب (435 عضوا) وحوالي ثلث أعضاء مجلس الشيوخ (35 من أصل 100 عضو). وتنقسم الولايات المتحدة خلال الحملة الانتخابية إلى نصفين بين الديمقراطيين والجمهوريين. في معظم هذه الولايات، يمكن أن تكون عدة نقاط مئوية حاسمة للفوز.




كلمات متعلقة

افتتاح, مراكز, الاقتراع, في, الانتخابات, النصفية, الأمريكية,

تابعونــا

نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي 2018-12-18 | 17:39:41

- قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سنذهب إلى العالم العربي ولن...

ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار 2018-12-18 | 15:00:18

أظهرت بيانات البنك المركزي في الأردن، ارتفاع الدخل السياحي للمملكة بمقدار 13%، في...

فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله 2018-12-18 | 13:54:59

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الطفل محمد مجدي وهبة على باب مستشفى في...

فيديو - طرد المعلمة بهية عماوي من مدرسة في تكساس الأمريكية بسبب مقاطعتها "إسرائيل" فيديو - طرد المعلمة بهية عماوي من مدرسة في تكساس الأمريكية بسبب مقاطعتها "إسرائيل" 2018-12-18 | 11:01:59

طردت مدرسة بولاية تكساس الأمريكية معلمة من أصول مسلمة من عملها بسبب اسرائيل...

شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد 2018-12-18 | 08:46:20

هنأ شيخ الأزهر، أحمد الطيب، البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بحلول عيد...

احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا 2018-12-18 | 08:43:38

أفادت وسائل إعلام بأن موجة مظاهرات "السترات الصفراء" التي اجتاحت أوروبا في...

الجعفري: مشروع القرار السعودي حول سوريا يشكل سابقة خطيرة الجعفري: مشروع القرار السعودي حول سوريا يشكل سابقة خطيرة 2018-12-18 | 08:42:52

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن سوريا تعتبر التصويت...

الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم 2018-12-17 | 22:06:16

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، بغالبية كبيرة ميثاقا عالميا...

نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة 2018-12-17 | 20:00:07

أعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو انه سيسافر إلى البرازيل لبحث ملف القدس مع...

روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 2018-12-17 | 14:29:03

كذّبت روسيا ادعاءات إسرائيل بوجود بنية تحتية لمفاعل نووي سوري في موقع "الكُبر"،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كلنا صوتهم مسيرة الخصريين حيفا مظاهرة مشاركة واسعة اهالي حي وادي العين قرية عرابه اغلاق شارع احتجاج غرق بيوت اسفلتمحمود نعسة كفر كنا انتظار 15 عام يزرقان بمولودهما محمد زوجته اسراء سطو حارس مدرسة زراعية الرامة سرقة مال سلاح غاز فلفل الشرطة التحقيق حملة شرطة مسجاف مصادرة سيارات معدلة تراكتورواتنتسيرت عيليت اخلاء بناية شب حريق هائل اطفاء الناصرة لحوم مصادرة ابادة 10 طن ملحمة ذبح غير قانوني قرية دير الاسد انفجار سيارة نهاريا اليوم الاحد اصابات دون الشرطة طواقم الاسعافالشهادة فتاة الناصرة رسالة شقيقتها اعتقال اداري يزيد احمد محامي دهمش تبرئة مواطن قيس ناصر محامي بناء غير مرخصهال سيتي خدمات ضم التوقيع التعاقد اللاعب بيرم كيال مفاوضات برايتون فريد زيتون ساعر الوزير يستضيف مائدة رمضان قرية شعب جدعون أفعى سامة حيفا كرسي الحمام امرأة صائد افاعي طولها متر داخل بيت سطو مسلح فرع بنك البريد قرية ياسيف كفر سرقة مبلغ من المال الهرب دون اصابات شرطة تحقيقاخلاء منازل عائلتين غمرتها مياه الامطار غرق بيوت مدينة افراد شرطة شتاء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com