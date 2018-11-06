افتتاح, مراكز, الاقتراع, في, الانتخابات, النصفية, الأمريكية,

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة أمام المقترعين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تشكل اختباراً لأداء الرئيس دونالد ترامب وستكون حاسمة لولايته.

ووضع ترامب كل ثقله في الحملة الانتخابية التي سبقت هذه الانتخابات، وشارك يوميا في المهرجانات الانتخابية التي أقيمت في مختلف الولايات، إلا أن سلفه الرئيس باراك أوباما سعى في المقابل لحشد التأييد لمرشحي الحزب الديمقراطي المنافس لحزب ترامب الجمهوري.وفي حال خسر الجمهوريون غالبيتهم في الكونغرس الأميركي فان برنامج الرئيس سيتأثر بشكل كبير.وتجري انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي اليوم الثلاثاء في 6 نوفمبر، لانتخاب جميع أعضاء مجلس النواب (435 عضوا) وحوالي ثلث أعضاء مجلس الشيوخ (35 من أصل 100 عضو). وتنقسم الولايات المتحدة خلال الحملة الانتخابية إلى نصفين بين الديمقراطيين والجمهوريين. في معظم هذه الولايات، يمكن أن تكون عدة نقاط مئوية حاسمة للفوز.