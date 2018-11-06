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دوري الأبطال.. ليفربول يستبعد نجمه "حفاظا على حياته"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قررالمدرب الألماني يورغن كلوب إبعاد أحد نجوم فريقه ليفربول عن رحلة الفريق إلى العاصمة الصربية بلغراد في دوري أبطال أوروبا، خوفا على سلامته.



وقرر النادي الإنجليزي عدم استدعاء النجم السويسري ذو الأصول الألبانية، شيردان شاكيري، في رحلة الفريق لمواجهة النجم الأحمر في بلغراد، تجنبا لسخط الجماهير الصربية التي قد تؤذي اللاعب.


وكان شاكيري قد استفز الجماهير الصربية في المونديال الروسي، عندما قام بالاحتفال بحركة "النسر ذو الرأسين" الذي يمثل شعار ألبانيا، بعد تسجيله هدفا حاسما أمام صربيا.


ويعتبر هذا الشعار "منبوذا" للعديد من الصرب، بسبب التاريخ الدموي بين ألبانيا وصربيا في التسعينات.


وأكدت الصحف أن الألماني كلوب اتخذ القرار بعدم اصطحاب شاكيري لمواجهة النجم الأحمر، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، حفاظا على حياة اللاعب.


وكان من المتوقع أن تستقبل الجماهير الصربية اللاعب بعدائية كبيرة، قد تصل للاعتداء على النجم الشاب، خاصة وأن جماهير النجم الأحمر تعد من أكثر الجماهير "شراسة" في أوروبا.


وعن سبب إبعاد شاكيري عن الرحلة إلى صربيا، قال كلوب: "لقد سمعنا وقرأنا عن التوقعات لنوعية الاستقبال التي سيحظى بها (شاكيري)".


وأضاف: "ليس لدينا أي فكرة عما سيحصل، ولكننا نريد أن نذهب هناك ونركز بنسبة 100 بالمئة على كرة القدم وعدم التفكير بأي أمر آخر".




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