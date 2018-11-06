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في كشف وصفته شبكة "فوكس سبورتس" بالمشين، قال المدرب السابق لمنتخب إيران لكرة القدم...
وجد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، مبررًا لتصرف باولو ديبالا، نجم...
توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع بورتو، من أجل التعاقد مع المدافع البرازيلي...
تلقت جماهير برشلونة أنباء جيدة بشأن إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة،...
سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام نظيره بارما، بنتيجة 3-3، اليوم السبت، في إطار الجولة...
تعادل برشلونة مع فالنسيا بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أنَّ ريال مدريد، يستمتع بالحرب الدائرة في...
أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، عن مواجهة من...
توج المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا لكرة القدم بدورتها السابعة عشرة والتي...
لم يكن مهاجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، يعتقد أنه سيتلقى ردود أفعال قاسية على...