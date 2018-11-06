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مصرع الحاجة فتحية ابو سلوطة علي 57 عاما من كفرمندا متأثرة بجراحها اثر حادث الطرق قرب عكا ظهر اليوم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت ادارة مستشفى نهاريا قبل قليل وفاة الحاجة فتحية ابو سلوطة علي (57  عاما) من كفرمندا والتي اصيبت باصابات خطيرة جراء تعرضها لحادث الطرق المروع الذي وقع ظهر اليوم على المدخل الشرقي لمدينة عكا .


وافيد ان المصابة توفيت متأثرة بجراحها في المستشفى بعد فشل محاولات انقاذها حيث وصلت المستشفى وهي تعاني من اصابات حرجة .

وقد اسفر الحادث عن اصابة 5 اشخاص اخرين من بينهم زوج المرحومة من كفرمندا .




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