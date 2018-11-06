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حادث مروع لزوجين بعد ساعات قليلة من حفل زفافهما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في حادث مأساوي حزين، لقي زوجان، حديثا العهد بالزواج، حتفهما في ولاية تكساس الأميركية، بعد ساعات قليلة على حفل زفافهما.



وفي التفاصيل بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنّه وبعد انتهاء حفل الزفاف، استقل الزوجان ويل بيلر وبيلي أكرمان طائرة هليكوبتر، خاصة بعائلتهما، إلا أنّها تحطمت بعد دقائق من إقلاعها، فوق أحد التلال، ما أدى الى مقتلهما بالإضافة إلى الطيار الخاص بهما.

 وأقيم حفل الزوجين، اللذين يدرسان معاً في جامعة سام هيوستن، في مزرعة العائلة بمدينة أوفالدي، السبت.


وبعد نهاية الزفاف وتوديع الضيوف، غادر بيلر وأكرمان في طائرة، لكن بعد ميل واحد فقط على إقلاع الهليوكبتر، تحطمت بشكل مروع، من دون معرفة سبب الخلل.




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