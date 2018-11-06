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إطلاق النار على امرأة من يطا بدعوى محاولتها الطعن



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أطلق جنود ، اليوم الثلاثاء، النار على امرأة فلسطينية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن، في محطة للوقود عند مدخل مستوطنة "كفار أدوميم" المقامة على أراضي بلدة العيزرية شرق القدس .



وذكرت مصادر الاحتلال، أن السيدة كانت تحمل سكينا داخل دكان لبيع الفلافل، وعندما لاحظها صاحب الدكان وطلب منها المغادرة، رفضت ذلك، فاتصل بعناصر "حرس الحدود" الذين وصلوا إلى المكان، ولم يجدوا المرأة داخل المحل، وبعد البحث عنها عثروا عليها في مكان قريب، وشرعوا بإجرات "الاعتقال"، لكنها أخرجت مقصا وركضت باتجاه الجنود وهي تتلفظ بكلمات باللغة العربية، حينئذ أطلق جندي النار عليها وسقطت أرضا.




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