ناصيف, زيتون, يعيد, أمجاد, كازينو, لبنان, .., صور,

بعد أن تخطَى عدد حفلاته لهذا العام الستين، أحيى النجم ناصيف زيتون آخر حفل له في لبنان لهذه السنة في كازينو لبنان قبل متابعة سلسلة حفلاته في الخارج، وتحديداً في ألمانيا والسويد ودبي خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

شهدت ليلة السبت 3 نوفمبر حفلاً ضخماً في كازينو لبنان حضره نخبة من السياسيين والفعاليّات الإجتماعيَة والفنيَة. إبتدأ ناصيف حفله بالتَرحيب بالحضور عند صعوده المسرح بدءاً بكريمة رئيس الجمهورية ميراي ميشال عون، قائد الدَرك العميد سليلاتي، وبالملحّن الكبير سمير صفير وغيرهم...لاحظ الجميع أداء ناصيف الفريد من نوعه و"سلطنته" على المسرح مع حماس الجمهور وتفاعله القويّ. واستدعى ناصيف الملحّن سمير صفير ليشاركه على المسرح بغناء إحدى أغانيه اللبنانيّة المشهورة "يا ميما" الَتي هي من ألحانه. فتهاتف الجميع لتصوير هذا الدَيو المفاجأة بين ناصيف وسمير.لم يختم ناصيف حفله بطريقة إعتياديّة، فتخطّى الوقت المحدّد له على المسرح نزولاً عند رغبة وإلحاح الجمهور، فأكمل الغناء وتأدية المواويل وأغانيه المحفورة بذاكرة الجماهير.واختتم ليلة من العمر أثنى عليها الجميع بأنّها أعادت إحياء زمن الحفلات الناجحة والأداء الحيَ المتقن.الحفل من تنظيم PGM Production بإدارة باسكال مغامس الذي اعتذر من الكثيرين لنفاذ البطاقات قبل ليلة من الحفل وأكّد أنّه سيتمّ الإعلان لاحقاً عن حفلاً جديداً مع ناصيف زيتون.يذكر أن ناصيف زيتون بصدد إنهاء ألبومه الجديد مع فريق عمله الذي سيتمَ إطلاقه قريباً.