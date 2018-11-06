مظاهرات, احتجاجًا, على, حوادث, العمل, والاستهتار, في, حياة, العمال,

تواصل الهستدروت استعدادها للإضراب العام عن العمل في المرافق الاقتصادية المتعلق بموضوع الامان في اماكن العمل وكجزء من النضال من أجل حياة العمال في البلاد.

ويشارك في هذه الاثناء مئات من أعضاء حركة "الشباب العامل والمتعلم " وحركة درور إسرائيل بتنظيم مظاهرات احتجاجية وأنشطة إعلامية في حوالي 20 مفترق ومواقع مركزية في جميع أنحاء البلاد .