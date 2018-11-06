تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 20:16:16 موسكو مستعدة لاستضافة لقاء بين عباس ونتنياهو |  2018-12-21 20:13:28 اصابتان احداها خطيرة باطلاق نار في الرملة |  2018-12-21 18:47:22 شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار |  2018-12-21 18:43:53 شهيد و40 اصابة على حدود غزة |  2018-12-21 18:41:54 السودان يعطل مواقع التواصل ويتأهب لاحتجاجات جديدة |  2018-12-21 18:36:39 فريق كفر قاسم يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الدولة |  2018-12-21 18:02:22 ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية |  2018-12-21 18:00:16 اول فلسطينية تنالها .. سناء السرغلي تنال جائزة مرموقة من جامعة لانكستر البريطانية |  2018-12-21 14:30:22 ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما |  2018-12-21 14:17:32 مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد |  2018-12-21 14:25:25 بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم |  2018-12-21 13:55:52 حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة |  2018-12-21 13:53:06 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف |  2018-12-21 12:06:20 اتهام شاب من الاردن بمحاولة قتل يهود في ميناء ايلات |  2018-12-21 12:05:14 تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مظاهرات احتجاجًا على حوادث العمل والاستهتار في حياة العمال



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تواصل الهستدروت استعدادها للإضراب العام عن العمل في المرافق الاقتصادية المتعلق بموضوع الامان في اماكن العمل وكجزء من النضال من أجل حياة العمال في البلاد. 


ويشارك في هذه الاثناء مئات من أعضاء حركة "الشباب العامل والمتعلم " وحركة درور إسرائيل بتنظيم مظاهرات احتجاجية وأنشطة إعلامية في حوالي 20 مفترق ومواقع مركزية في جميع أنحاء البلاد .





كلمات متعلقة

مظاهرات, احتجاجًا, على, حوادث, العمل, والاستهتار, في, حياة, العمال,

تابعونــا

اصابتان احداها خطيرة باطلاق نار في الرملة اصابتان احداها خطيرة باطلاق نار في الرملة 2018-12-21 | 20:13:28

اصيب شابان في العشرينات من عمرهما من سكان الرملة اثر تعرضهما الليلة لاطلاق نار في...

شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار 2018-12-21 | 18:47:22

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في قرية كفرمصر،...

شهيد و40 اصابة على حدود غزة شهيد و40 اصابة على حدود غزة 2018-12-21 | 18:43:53

استشهد طفل واصيب العشرات برصاص الجيش الاسرائيلي في الجمعة الـ39 من مسيرات العودة...

فريق كفر قاسم يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الدولة فريق كفر قاسم يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الدولة 2018-12-21 | 18:36:39

حقق النادي الرياضي كفر قاسم من الدرجة الأولى بكرة القدم مفاجأة بعد أن تغلب...

ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما 2018-12-21 | 14:30:22

"يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً...

مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد 2018-12-21 | 14:17:32

لقي شابان في الثلاثينات من العمر مصرعهما من جراء حادث تصادم حافلة ركاب صغيرة...

حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة 2018-12-21 | 13:55:52

افاد بيان صادر عن كايد ظاهر جاء فيه ما يلي:"حريق شب في شاحنه بمدينة طمره .طواقم...

اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف 2018-12-21 | 13:53:06

יاصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما من كفرياسيف بعيار ناري بالقسم الأسفل من جسمه عصر...

الفنان ماندو جريس يطلق أغنيته الجديدة بقلبي وجع‘ الفنان ماندو جريس يطلق أغنيته الجديدة بقلبي وجع‘ 2018-12-21 | 12:09:45

أطلق الفنان الفلسطيني ماندو جريس اغنية جديده تحت عنوان "بقلبي وجع" يذكر ان...

اتهام شاب من الاردن بمحاولة قتل يهود في ميناء ايلات اتهام شاب من الاردن بمحاولة قتل يهود في ميناء ايلات 2018-12-21 | 12:06:20

قُدمت اليوم إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب أردني تنسب له...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طرعان تكرم رئيس المجلس سابقا الحاج يونس نصار ابو كرم جلجولية الفي منشه سقوط تدحرج سيارة من ارتفاع انقلاب اصابة شخصين متوسطة اسعاف مستشفى عامل اصابة طمرة منطقة صناعية مدينة علاج متوسطة حسين منجي صالحة دير الاسد تفجع وفاة الطفل 7 . سنوات مرض عضال احتراق محل بيع مواد بناء سخنين شاب من عكا مشتبه اعتقال مشاركة واسعة عائدون الى اللجون قرية مهجرة مهرجان فعاليات ذكرى النكبة حريق سكن طلابي كلية كنيرت طبريا اطفاء اخماد مصرع شاب اصابة اخرين حادث طرق مروع قرب بئر السبع شرطة اسعاف استمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل مصرع سائق حادث طارق زياد ضعيف عارة طرق مروع حافلة سيارة خصوصية بركائي عرعره ام الفحم شارع 65ضبط 300 اسطوانة غاز كفر مندا سخنين دير حنا توقيف مشتبهين شرطة حملة تفتيش مسدسان بندقيتان سلاح ذخيرة كفر قرع بيت تفتيش شرطة اعتقال شاب مشتبه اطلاق نار مدخل مبنى تجاري سخنين مجهولون وابل شرطة تحطم زجاج أبو سنان الشاملة تخريج الفوج الثامن العشرين 28 احتفال ثانوية مدرسة طلاب قرية 6 اشهر وفاته أمين شعبان سائق سيارة الاجرة من اللد نل ابيب تلد طفل مولود
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com