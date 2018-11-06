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فيديو وصور - تخليص 3 عمال والبحث عن رابع اثر انهيار سقايل في ورشة بناء ببيتح تكفا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



استنفرت طواقم الاسعاف والانقاذ من محطة بيتح تكفا صباح اليوم الثلاثاء الى احدى ورشات البناء في بيتح تكفا بعد بلاغ عن انهيار سقايل .



وافيد انه تم انقاذ وتخليص 3 عمال فيما يجري البحث عن عامل رابع .


وافيد ان الشرطة وصلت الى المكان وباشرت اعمال البحث والتحقيق فيما تعمل طواقم الانقاذ البحث عن عالقين .

والى ذلك فلم يبلغ بعد عن اصابات او عالقين .




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