فيديو وصور - تخليص 3 عمال والبحث عن رابع اثر انهيار سقايل في ورشة بناء ببيتح تكفا

استنفرت طواقم الاسعاف والانقاذ من محطة بيتح تكفا صباح اليوم الثلاثاء الى احدى ورشات البناء في بيتح تكفا بعد بلاغ عن انهيار سقايل .

وافيد انه تم انقاذ وتخليص 3 عمال فيما يجري البحث عن عامل رابع .وافيد ان الشرطة وصلت الى المكان وباشرت اعمال البحث والتحقيق فيما تعمل طواقم الانقاذ البحث عن عالقين .والى ذلك فلم يبلغ بعد عن اصابات او عالقين .