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اصابات خطيرة بحادث بين سيارتين على المدخل الشرقي لعكا
2018-11-06 10:48:05
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اصابات خطيرة بحادث بين سيارتين على المدخل الشرقي لعكا
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