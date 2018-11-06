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اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على مدخل عكا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أسفر حادث طرقف مروع بين سيارتين على المدخل الشرقي لمدينة عكا صباح اليوم الثلاثاء عن اصابة 6 اشخاص من بينهم اصابتين خطيرتين والباقي بين الطفيفة والمتوسطة .

 

 

واستنفرت طواقم الاسعاف الى المكان وجرى نقل المصابين الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال علاجهم هناك .

 

 

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.



وجاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي- تعمل  3 طواقم من الاطفاء والانقاذ على معالجة حادث طرق وقع، صباح اليوم الثلاثاء، بين سيارتين خصوصيتين، على شارع رقم 4 عند المدخل الشرقي لمدينة عكا. حيث عمل رجال الاطفاء على تخليص عالقين اثنين من السيارتين، وقد تم انقاذهما واحالتهما للعلاج الطبي حيث وصفت حالتهما بالمتوسطة (وفقا لمصادر طبية).

 





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