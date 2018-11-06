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القاء عبوة على بيت في الرامة واعتقال مشتبه



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اعتقلت الشرطة رجلا 50 عاما من الرامة بشبهة الضلوع في حادثة القاء عبوة على بيت في قرية الرامة فجر اليوم الثلاثاء .


وتم اعتقال المشتبه به وستطلب الشرطة من المحكمة تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق معه .


ولم يبلغ عن اصابات جراء الحادث.




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