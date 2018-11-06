القاء, عبوة, على, بيت, في, الرامة, واعتقال, مشتبه,

اعتقلت الشرطة رجلا 50 عاما من الرامة بشبهة الضلوع في حادثة القاء عبوة على بيت في قرية الرامة فجر اليوم الثلاثاء .

وتم اعتقال المشتبه به وستطلب الشرطة من المحكمة تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق معه .ولم يبلغ عن اصابات جراء الحادث.