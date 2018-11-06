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فيديو - مصرع عامل سقطت عليه أكوام من الحصى في طبريا
2018-11-06 10:13:03
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مصرع عامل سقطت عليه أكوام من الحصى في طبريا
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