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بعد إضراب متواصل استمر 3 أسابيع – طلاب طلعة عارة يعودون الى مدارسهم مشيا ليوم واحد فقط



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق





بعد إضراب استمر قرابة الثلاثة أسابيع، عاد صباح اليوم الثلاثاء، طلاب مدارس ثانويتي مشيرفة وسالم وإعدادية سالم في منطقة طلعة عارة الى مقاعدهم الدراسية ليوم واحد فقط مشيا على الاقدام حسب قرار لجنة أولياء أمور الطلاب.


وقالت اللجنة في بيان لها :" من خلال تعامل اللجنة المحلية لأولياء الأمور في مدارس طلعة عارة مع الجهات المختلفة المتعلقة بحل مشكلة السفريات لطلابنا في مدارس : ثانوية مشيرفة ، ثانوية سالم وإعدادية سالم، بشكل مهني ، منظم ومسؤول ، ورغم اجتهادنا بتوضيح المخاطر الكامنة من وراء عودة الطلاب إلى المدارس من غير ضمان السفريات المنظمة، اتضح لنا أن المسؤولين في الوزارات المختلفة غير مدركين للطبيعة الجغرافية في قرانا، وغير مدركين بتاتا للمخاطر الحقيقية لسلامة أبنائنا، والصعوبات الواقعة على الطلاب والأهل في وصول طلابنا لهذه المدارس من غير وجود سفريات منظمة.


وتابع البيان :"ومن هذا المنطلق، قررت اللجنة السماح لاستمرار الدراسة اليوم الثلاثاء الموافق 6-11-2018 وليوم واحد فقط على أن يكون توصيل الطلاب إلى مدارسهم وعودتهم منها على مسؤولية الأهل، بحسب ما تطلبه وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم منا بعد إيقاف تمويل السفريات من قبل المجلس المحلي طلعة عارة. وقد جاء هذا القرار حتى يكون تجسيدا لهذا الواقع أمام الوزارات والمسؤولين فيها، ولمعاينة هذه المخاطر بشكل عملي."


هذا وتحمّل اللجنة وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والمجلس المحلي كامل المسؤولية على ما سيترتب من إعادة الطلاب إلى المدارس بهذه الطريقة، من غير سفريات منظمة.


وأكدت اللجنة أن خطوة إعادة الطلاب لمدارسهم ستكون ليوم واحد فقط، وستقوم اللجنة بتقييم الأمور في نهاية هذا اليوم آخذة بالحسبان كل المعطيات والمستجدات. وستقوم اللجنة بإعلام الأهالي أولياء أمور الطلاب بقرار اللجنة خلال ساعات المساء.




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