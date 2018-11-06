فاجعة البحر الميت بالاردن - تحمdل وزيري التربية والسياحة المسؤولية

حملت لجنة التحقيق البرلمانية بفاجعة البحر الميت خلال عرض تقريرها امس الاثنين أمام البرلمان ، وزيري التربية والتعليم والسياحة المسؤولية الأدبية والاخلاقية عن الحادثة التي اودت ب حياة 21 من طلبة مدرسة فكتوريا خلال رحلة مدرسية خالفت شروط الرحلات المدرسية في منطقة البحر الميت في 25 من الشهر الماضي.وأوصت اللجنة باتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحق مديرية الشؤون الفنية والتعليمية في لواء الجامعة لمخالفتها تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية، وعدم مراعاتها لحالة عدم الاستقرار الجوي.واوضحت اللجنة انه كان يتوجب على وزارة التربية والتعليم إلغاء الرحلة في ذلك اليوم الذي تمت فيه وان مديرية التربية خالفت تقرير دائرة الأرصاد الجوية الذي حذر من أمطار غزيرة وسيول متوقعة في 25 اكتوبر وهو موعد انطلاق الرحلة.