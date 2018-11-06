تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-29 16:31:53 رونالدو ينقذ قطار يوفنتوس من تعثر جديد |  2018-12-29 15:27:54 الرئيس الروحي للطائفة الدرزية يقدم التهاني لابناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية |  2018-12-29 15:04:13 اختفاء الشابة وصال ابو ربيعة من النقب والشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة |  2018-12-29 13:26:14 رئيس عربي آخر يزرو سوريا لأول مرة |  2018-12-29 13:14:47 اصابة فتى اثر انفجار العاب نارية في النقب |  2018-12-29 11:43:07 جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه |  2018-12-29 11:39:21 محاضرة للمحامي قيس ناصر عن العمل القضائي ضد هدم البيوت في النقب |  2018-12-29 11:34:22 اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة |  2018-12-29 11:32:29 نتنياهو يبدأ معركته الانتخابية بالاستيطان |  2018-12-29 11:28:27 اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة |  2018-12-29 07:41:23 استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدا |  2018-12-29 07:38:09 اطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل لاول مرة منذ شهر ونصف |  2018-12-28 23:27:03 مقتل 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياح بالجيزة |  2018-12-28 23:26:07 بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا |  2018-12-28 19:52:51 مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فاجعة البحر الميت بالاردن - تحمdل وزيري التربية والسياحة المسؤولية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





حملت لجنة التحقيق البرلمانية بفاجعة البحر الميت خلال عرض تقريرها امس الاثنين أمام البرلمان ، وزيري التربية والتعليم والسياحة المسؤولية الأدبية والاخلاقية عن الحادثة التي اودت ب حياة 21 من طلبة مدرسة فكتوريا خلال رحلة مدرسية خالفت شروط الرحلات المدرسية في منطقة البحر الميت في 25 من الشهر الماضي.


وأوصت اللجنة باتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحق مديرية الشؤون الفنية والتعليمية في لواء الجامعة لمخالفتها تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية، وعدم مراعاتها لحالة عدم الاستقرار الجوي.واوضحت اللجنة انه كان يتوجب على وزارة التربية والتعليم إلغاء الرحلة في ذلك اليوم الذي تمت فيه وان مديرية التربية خالفت تقرير دائرة الأرصاد الجوية الذي حذر من أمطار غزيرة وسيول متوقعة في 25 اكتوبر وهو موعد انطلاق الرحلة.




كلمات متعلقة

فاجعة, البحر, الميت, بالاردن, -, تحمdل, وزيري, التربية, والسياحة, المسؤولية,

تابعونــا

رئيس عربي آخر يزرو سوريا لأول مرة رئيس عربي آخر يزرو سوريا لأول مرة 2018-12-29 | 13:26:14

كشفت مصادر إعلامية، عن اسم زعيم عربي سيقوم بزيارة إلى سوريا، خلال الأيام القليلة...

نتنياهو يبدأ معركته الانتخابية بالاستيطان نتنياهو يبدأ معركته الانتخابية بالاستيطان 2018-12-29 | 11:32:29

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير...

مقتل 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياح بالجيزة مقتل 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياح بالجيزة 2018-12-28 | 23:27:03

أعلنت السلطات المصرية عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف، اليوم الجمعة،...

بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا 2018-12-28 | 23:26:07

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال...

لليوم العاشر.. استمرار الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم لليوم العاشر.. استمرار الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم 2018-12-28 | 17:40:24

خرج مواطنون سودانيون، اليوم الجمعة، للمشاركة في مظاهرات انطلقت في أعقاب صلاة...

بعد التسونامي.. زلزال قويّ يهزّ شرق إندونيسيا بعد التسونامي.. زلزال قويّ يهزّ شرق إندونيسيا 2018-12-28 | 09:19:22

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا شدته 5.8 درجة هز إقليم غرب بابوا...

عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة و تعيق حركة السفر عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة و تعيق حركة السفر 2018-12-28 | 09:18:47

قال مسؤولو الأرصاد الجوية إن عاصفة شتوية هبت على مناطق في الولايات المتحدة أدت...

بوغدانوف: الأسد قادر على الفوز بانتخابات بلاده المقبلة بوغدانوف: الأسد قادر على الفوز بانتخابات بلاده المقبلة 2018-12-28 | 06:12:05

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير...

لأول مرة- نتنياهو يزور البرازيل لأول مرة- نتنياهو يزور البرازيل 2018-12-27 | 20:49:13

يغادر الليلة رئيس وزراء حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو للقيام بزيارة إلى البرازيل...

سوريا.. موجات نزوح غير مسبوقة من آخر جيوب "داعش" سوريا.. موجات نزوح غير مسبوقة من آخر جيوب "داعش" 2018-12-27 | 16:50:00

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بموجات نزوح غير مسبوقة شهدها آخر جيب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids יشرطة لواء الشمال ضبط اسلحة مفرقعات عبوات ناسفة مسدسات بنادق سلاح تسلح مكافحة ظاهرة سلوى كنعان اعادة العمل المحكمة قرار مستشارة رفع مكانة المرأة في بلدية طمرة MRI جهاز الناصرة المنطقة مستشفى العائلة المقدسة أول المنطقة دهمش تبرئة مواطن قيس ناصر محامي بناء غير مرخصحرق اطارات شرطة عرابة تظاهرة نصرة للمسجد الاقصى رئيس الوزراء الفرنسي يزور البطريرك فؤاد طوال القدس ينتقد التدخل العسكري الفرنسي سوريا المبادرة الفرنسية سلاح تسونامي يافطات تحذير شواطئ البحر البلاد تركيب وزارة الامن حيفا مسيرة طلعة العذراء اغلاق شوارع الشرطة احتفالات عيد مدينة روما ميونخ باير ليفركوزن دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي محمد ابو ربيع حادث شفاعمرو دراجة نارية مصرع زفولون الشاب سائق بني ربيعة مشغل رافعة مصرع ورشة بناء نتانيا الثانوية الشاملة عيلوط المدرسة تحتفل عمال تخريج الفوج التاسع عشر طلابها قرية غدا الثلاثاء وزير الامن الداخلي جلعاد اردان ام الفحم زيارة اللجنة الشعبية تستنكر ترفض تدعو لمظاهرةاصابة طفل حرجة وعاء طشت ماء رهط مدينة منزل داخل سطح بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com