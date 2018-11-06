تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-21 20:42:51 إصابة أكثر من 100 أسير في سجن "عوفر" |  2019-01-21 20:39:40 الراقصة ​صافيناز تتقبل التعازي بوفاة والدها |  2019-01-21 20:37:44 فيرمينو: موقف صلاح لم يفاجئني |  2019-01-21 20:35:28 ريفلين:جريمة القتل في الباقورة لم تقض على السلام مع الاردن |  2019-01-21 20:31:43 اصابة طفلة من رهط اثر سقوطها عن علو |  2019-01-21 17:56:52 اعتقال شاب من عرعرة بعد ضبط كلاتشنيكوف في منزله |  2019-01-21 17:53:05 6 أسباب لن تتخيلها تسبب السمنة والبدانة |  2019-01-21 17:49:10 ألمانيا تسحب إذن التشغيل من شركة ماهان إير الإيرانية |  2019-01-21 17:37:22 مطاردة بوليسية واعتقال شقيقين واصابة رجال شرطة في ام الفحم |  2019-01-21 14:55:48 أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا |  2019-01-21 14:50:04 وفاة أكبر معمر في العالم |  2019-01-21 14:55:33 بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران |  2019-01-21 14:00:11 واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال" |  2019-01-21 13:13:44 صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج |  2019-01-21 13:04:32 تأجيل زيارة هنية لموسكو لأبريل أو مايو القادم |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"القلب المكسور".. مرض حقيقي وهذه أعراضه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




عندما تتعرض لضغط عصبي شديد بعد حالة وفاة أو طلاق أو حتى فرحة مفاجئة، وتشعر كما لو أن "قلبك قد انكسر" فأنت لا تبالغ، فالأمر في الحقيقة واقعي، وقد نجح العلم في إثباته، وليس مجرد مقولة شعبية تعكس بعض المبالغة.


وأوضح العلماء أنه عند تعرض الإنسان لضغط شديد بعد أحداث مؤلمة كالوفاة أو الانفصال أو الاكتئاب، أو حتى عقب تعرضه لفرحة مفاجئة كالفوز بجائزة كبيرة، فإن تغييرات تحدث في قلبه وتصيبه آلاما أشبه بتلك المصاحبة للنوبة القلبية.


وقال موقع "هارت.أورغ"، إن النساء هن الأكثر إصابة بهذا المرض من الرجال، موضحا أن ما يحدث هو أن الشخص يشعر بآلام قوية ومفاجئة في الصدر، بسبب الارتفاع الكبير في هرمونات التوتر، بالإضافة إلى الشعور بضيق في التنفس، واضطراب في ضربات القلب.


ويشار إلى أن هذه الأمور قد تحدث حتى وإن لم يكن لدى الشخص تاريخ مع مرض القلب، ومن الممكن أن تؤدي إلى قصور شديد في عضلة القلب.


ويكون التعافي من "القلب المكسور" قصيرا ويستغرق أياما أو أسابيع، ومن غير المرجح أن يتكرر مرة أخرى، إلا في حالات قليلة جدا، فيما يستغرق التعافي من النوبة القلبية شهرا أو أكثر.


ومن الممكن أن يخطئ الأطباء في البداية بتشخيص الحالة إذ قد يعتبرونها نوبة قلبية، خاصة وأن الأعراض ونتائج الفحوصات تبدو متشابهة، إلا أنه بفضل بعض الفحوصات والانتباه إلى التفاصيل، يمكن اكتشاف الفرق.


وتُظهر فحوصات "القلب المكسور" تغيرات جذرية في إيقاع القلب، بالإضافة إلى تبدلات في الدم كتلك التي تحدث لدى التعرض لنوبة قلبية، إلا أنه بخلاف النوبة القلبية، لا يوجد دليل على انسداد الشرايين في "القلب المكسور".


ومن الفحوصات التي تُظهر الفرق بين المرضين، فحص "EKG"، وهو اختبار يسجل النشاط الكهربائي في القلب، بالإضافة إلى فحص الدم الذي سيظهر عدم وجود قصور في القلب.


كما أن الفحوصات ستثبت عدم وجود انسداد في الشرايين التاجية، ووجود تضخم وحركة غير اعتيادية في البطين الأيسر من القلب.




كلمات متعلقة

"القلب, المكسور".., مرض, حقيقي, وهذه, أعراضه,

تابعونــا

تعرف على حمية غذائية "مثالية" لصحة كوكب الأرض والبشر تعرف على حمية غذائية "مثالية" لصحة كوكب الأرض والبشر 2019-01-21 | 20:41:13

كشف علماء عما يقولون إنه نظام حمية غذائية مثالي لصحة كوكب الأرض وسكانه يشمل...

6 أسباب لن تتخيلها تسبب السمنة والبدانة 6 أسباب لن تتخيلها تسبب السمنة والبدانة 2019-01-21 | 17:53:05

يعد شهر يناير من أشهر مواسم الاهتمام بإنقاص الوزن، حيث يتواكب مع بداية عام جديد...

مخاطر التخلي عن تناول منتجات الألبان مخاطر التخلي عن تناول منتجات الألبان 2019-01-21 | 14:55:36

يدعو بعض خبراء التغذية إلى عدم تناول منتجات الألبان، لأنها تحتوي على مواد...

أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها 2019-01-21 | 14:00:32

تستوجب بعض الأطعمة أو المشروبات غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها من أجل الحفاظ على...

أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم 2019-01-21 | 13:00:38

أذهلت نتائج الدراسات الأخيرة التي أجراها العلماء المجتمع، لأنها تشير إلى أن وباء...

علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! 2019-01-21 | 10:28:27

توصل علماء أمريكيون عن طريق الصدفة، كبعض الاكتشافات الرئيسية في مجال الطب، إلى...

أطباء يرصدون ما تفعله ربطة العنق بجسم الإنسان أطباء يرصدون ما تفعله ربطة العنق بجسم الإنسان 2019-01-21 | 08:42:39

ترمز ربطة العنق في الغالب إلى أناقة الرجل كما أنها تجعل من يرتديها يحظى باحترام...

هل ينجح العلماء في التوصل لدواء لإسكات خلايا الألم؟ هل ينجح العلماء في التوصل لدواء لإسكات خلايا الألم؟ 2019-01-20 | 20:07:47

توصل باحثون أميركيون إلى عقار جديد يمكنه إسكات خلايا الألم، حيث نجحت تجاربهم على...

أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها 2019-01-20 | 12:24:06

تستوجب بعض الأطعمة أو المشروبات غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها من أجل الحفاظ على...

ماذا تفعل بنفسك حين "تأكل بسرعة"؟ ماذا تفعل بنفسك حين "تأكل بسرعة"؟ 2019-01-20 | 10:49:54

كشفت دراسات طبية عديدة عن مخاطر كثيرة لتناول الطعام بسرعة، حيث يؤكد الباحثون...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خلع ملابسهن فتيات رهط عرار ابو . طلب مطالبة اقالة شرطة اشدود جامعة النجاح كلية الطب الطلاب يكرمون البروفيسور سليم حاج يحى انجازاته عميد سخنين مسيرة تكبيرات عيد الفطر مشاركة اجواء احتفالية مدينة اهالي 5 اصابات استنشاق حريق هائل ام الفحم حي الباطن اطفاء استنفار شرطة طفل الطيرة سقط ارتفاع أمتار 3 مدينة بيلينسون مستشفى رأس الشيخ رائد صلاح السجن يوم الاحد قضاء محكوميته 9 اشهر ادانته التحريض العنف اصابة عامل انهار عليه حائط منطقة صناعية نتسيرت عيليت ورشة اسعاف شرطة سخنين مواجهات اعتقالات شرطة خلفية بيتار القدس ابناء سخنيناكاديمي كيدز الناصرة طلاب مشاركة واسعة المخلص المدرسة راهبات اشرف قرطام مصرع طفل رضيع نسيه والده سيارة داخل ساعات مبنى سكن اسعاف شرطة وفاة محاولات انعاش زاهر ناصر الوالد الاب الثاكل لا تسافري ليان بكاء المرحومة عملية اسطنبول 6 حالات وفاة اطفال نسيانهم في السيارة خلال العام 2016 بداية تمديد اعتقل أب القدس مشتبه بمحاولة قتل ابنته طعن طعنا مقص ثانوية كلية أورط الناصرة تخريج فوج جديد من طلابها رئيس سلطة محلية حسين الهيب تعزية عائلة شمعون بيريس مشاركة وفد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com