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منع رونالدينيو من السفر .. وفي حسابه 7 دولارات فقط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أمر قاضٍ بحجز جواز سفر النجم البرازيلي رونالدينيو بسبب ديون مستحقة عليه بقيمة 2 مليون دولار، في وقت عثرت السلطات في حسابه على 7 دولارات فقط.



وتم تغريم رونالدينيو وشقيقه بتهمة البناء غير القانوني في منطقة محمية، لكن رهن ممتلكاتهم لم يكن كافياً لسداد الدين المتراكم على مدى أربع سنوات من النزاع القضائي.


غير أن أسلوب حياة رونالدينيو لا يعكس الرقم الموجود في حساباته، حيث أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، سافر إلى الصين واليابان لأسباب دعائية.


وفي الآونة الأخيرة ، كان النجم البرازيلي الكبير في بلدان مختلفة في أوروبا وأفريقيا، وأطلقت "نايكي" مجموعة أحذية رياضية باسمه، وهذا ما يدر عليه دخلا كبيرا جدا، وفقا للقاضي.


وسيشارك رونالدينيو في 17 نوفمبر في مواجهة "لعبة الأبطال" الودية في مدينة فرانكفورت الألمانية.




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