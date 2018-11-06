مصرع, عامل, (40, عاما), سقطت, عليه, أكوام, من, الحصى, في, طبريا,

لقي عامل (40 عاما) مصرعه صباح اليوم الثلاثاء في طبريا بعد سقوط اكياس من الحصى عليه اثناء عمله في مخزن تابع لشركة تعمل في مجال الجنائن

وتم اقرار وفاة الرجل بعد العثور عليه جثة هامدة .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.وجاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100 صباح هذا اليوم بلاغ حوا العثور على جثة شخص في شارع توليدانو في مدينة طبريا.افراد من الشرطة الذين وصلوا الى المكان عثروا في مخزن لشركة زراعية على جثة شخص في ال40 من عمره تحت اكياس كبيرة (بالات) تحوي حجارة وديان التي سقطت عليه لسبب ما زال غير واضح.أفراد الشرطة متواجدون في المكان، ويجمعون البينات والادلة.