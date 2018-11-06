تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-18 13:15:27 "الوالد 1 والوالد 2" بدلا من "الأب والأم" يثير جدلا في فرنسا! |  2019-02-18 13:15:59 في سن الـ34.. رونالدو يهيمن على أرقام "الكالتشيو" |  2019-02-18 12:44:15 أول إضراب عن الطعام لعلماء في سجون السعودية |  2019-02-18 12:36:52 شقيقان قاصران من كفرمندا مشتبهان باقتحام روضة اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وسرقة تلفاز والشرطة تعيده |  2019-02-18 12:17:19 كوكب ابو الهيجاء: طيب الذكر الحاج يوسف ذياب علي "ابو محمد" في ذمة الله |  2019-02-18 12:15:00 فريج : ليس هناك اية مفاوضات مع الجبهة حتى الساعة |  2019-02-18 12:00:32 توقعات - ليفني ستعلن اليوم اعتزالها الحياة السياسية |  2019-02-18 12:00:30 ليفربول يلاقي بايرن ميونخ غدا في مواجهة نارية مرتقبة |  2019-02-15 08:16:38 المحامي زكي كمال: تزامن مؤتمر وارسو مع مرور اربعين عاما على الثورة الايرانية جاء خدمة لأهداف وتوجهات الولايات المتحدة |  2019-02-18 11:33:32 منذ بداية العام 2019 - مقتل 15 عربيا بحوادث الطرق |  2019-02-18 10:55:38 مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية بالقدس - ازيلوا فورا السلاسل والقفل وافتحوا باب الرحمة |  2019-02-18 11:00:00 هذه قصة أول تركية تنال الماجستير من جامعة بغزة |  2019-02-18 11:00:33 زيدان يضع شروطه لتدريب تشلسي.. 260 مليون دولار ولاعب |  2019-02-18 10:43:40 مجدلاني: لن نقبل استلام أية أموال منقوصة من إسرائيل |  2019-02-18 10:27:03 شاهدوا - مواجهات واعتقالات وغضب عارم في يافا جراء تعامل الشرطة مع الاهالي والنساء وتفريقهم بالكلاب البوليسية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع عامل (40 عاما) سقطت عليه أكوام من الحصى في طبريا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي عامل (40 عاما) مصرعه صباح اليوم الثلاثاء في طبريا بعد سقوط اكياس من الحصى عليه اثناء عمله في مخزن تابع لشركة تعمل في مجال الجنائن


وتم اقرار وفاة الرجل بعد العثور عليه جثة هامدة .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وجاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100 صباح هذا اليوم بلاغ  حوا العثور على جثة شخص في شارع توليدانو في مدينة طبريا.

افراد من الشرطة  الذين وصلوا الى المكان عثروا في مخزن لشركة زراعية على جثة شخص في ال40 من عمره تحت اكياس كبيرة (بالات) تحوي حجارة وديان التي سقطت عليه لسبب ما زال غير واضح.

 أفراد الشرطة متواجدون في المكان، ويجمعون البينات والادلة. 




كلمات متعلقة

مصرع, عامل, (40, عاما), سقطت, عليه, أكوام, من, الحصى, في, طبريا,

تابعونــا

شقيقان قاصران من كفرمندا مشتبهان باقتحام روضة اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وسرقة تلفاز والشرطة تعيده شقيقان قاصران من كفرمندا مشتبهان باقتحام روضة اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وسرقة تلفاز والشرطة تعيده 2019-02-18 | 12:36:52

اعتقلت الشرطة في كفرمندا شقيقين 15 و 16 عاما من كفرمندا بشبهة اقتحام روضة أطفال ذوي...

فريج : ليس هناك اية مفاوضات مع الجبهة حتى الساعة فريج : ليس هناك اية مفاوضات مع الجبهة حتى الساعة 2019-02-18 | 12:15:00

نفى النائب عيساوي فريج ما يشاع من اخبار عن مفاوضات متقدمة بين الجبهة الديمقراطية...

توقعات - ليفني ستعلن اليوم اعتزالها الحياة السياسية توقعات - ليفني ستعلن اليوم اعتزالها الحياة السياسية 2019-02-18 | 12:00:32

قالت رئيسة حزب الحركة تسيبي ليفني لمقربين منها انها تنوي اعتزال الحياة...

مأساة عائلة عمر سكافي في بيت حنينا... فقدوا 3 اطفال مأساة عائلة عمر سكافي في بيت حنينا... فقدوا 3 اطفال 2019-02-18 | 11:45:49

قبل عام لقي الطفلين الشقيقين جود عمر سكافي 3 سنوت وناديا 4 سنوات مصرعهما بعد ان...

منذ بداية العام 2019 - مقتل 15 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 - مقتل 15 عربيا بحوادث الطرق 2019-02-18 | 11:33:32

منذ بداية عام 2019 قُتل 44 شخصًا على الطرقات 14 منهم قتلوا في الأسبوعين الماضيين, 15...

مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية بالقدس - ازيلوا فورا السلاسل والقفل وافتحوا باب الرحمة مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية بالقدس - ازيلوا فورا السلاسل والقفل وافتحوا باب الرحمة 2019-02-18 | 10:55:38

جاء في بيان صادر عن مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية بالقدس صباح اليوم...

شاهدوا - مواجهات واعتقالات وغضب عارم في يافا جراء تعامل الشرطة مع الاهالي والنساء وتفريقهم بالكلاب البوليسية شاهدوا - مواجهات واعتقالات وغضب عارم في يافا جراء تعامل الشرطة مع الاهالي والنساء وتفريقهم بالكلاب البوليسية 2019-02-18 | 10:27:03

شهد حي بيار دكه في مدينة يافا صباح اليوم الاثنين مواجهات وصفت بالعنيفة بين اهالي...

مساء اليوم - اجتماع حاسم بشأن مصير القائمة المشتركة مساء اليوم - اجتماع حاسم بشأن مصير القائمة المشتركة 2019-02-18 | 10:03:45

من المتوقع ان يعقد اجتماع مساء اليوم اجتماع حاسم بشأن مصير القائمة المشتركة...

جنائيات - اطلاق نار على بيت بكفرمصر وحرق سيارة بوادي سلامة جنائيات - اطلاق نار على بيت بكفرمصر وحرق سيارة بوادي سلامة 2019-02-18 | 09:29:30

اعتقلت الشرطة شابا 21 عاما من الطيبة الزعبية بشبهة الضلوع في حادث اطلاق نار على بيت...

المحامي عمران خطيب : نجل رئيس سلطة محلية اعتدى علي بالضرب المبرح وحاول تصفيتي وقتلي وقدمت شكوى للشرطة المحامي عمران خطيب : نجل رئيس سلطة محلية اعتدى علي بالضرب المبرح وحاول تصفيتي وقتلي وقدمت شكوى للشرطة 2019-02-18 | 09:08:22

على صفحته الفيسبوك الخاصة نشر المحامي عمران خطيب ليلة امس صورا له ظهر فيها مدرجا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شاب هلال غنايم سخنين اطلاق نار جريمة قتل ستاد الدوحة شرطة اسعاف حرق اطارات شرطة عرابة تظاهرة نصرة للمسجد الاقصى اشكلون امطار تغمر شوارع انهيار شارع غرق سيارات انقاذ عالقون شرطة مخيم ضبط 37 فلسطينيا تصاريح بدون عمل اقامة البلاد الشرطة اعتقال اكسال القاء حجارة مفرق الكراجات الناصرة انفاق تمديد اعتقال مشتبه نشأت ملحم مساعدة شاب عرعره عملي تل ابيب القيق الاسير الحرية مظاهرة رفع شعارات امام مستشفى العفولة هعيمك الصحفي اوكسفورد البريطانية مؤتمر نساء لغة روان جمال نصار اول عربية افتتاح مصرع عامل دير حنا مجدي سالم زخرون يعكوف ورشة بناء سقط ارتفاع شاهق معجان ميخائيل كيبوتس شاب اسعاف شرطة الشيخ سلمان فضول البقيعة وفاة أول رئيس منتخب مجلس محلي مقدسيان يهودي قتل خلال على شابة ملهى ليلي القدس البلدة القديمة طعن شاب جندي يهودي اعتقال شاب فلسطيني مدينة تل ابيب شرطة حكروش جمال ضابط ترقية مسلم عربي شرطة منصب اسرائيل صاحب كراج مشتبه بتوزيع فواتير وهمية ب 5 ملايين شيقل من كفر كنازهير بهلول نتانياهو عصو الكنيست منفذ عملية الخليل ليس ارهابيا غضب المعسكر الصهيوني
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com